Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura con los partidos de la fecha 5

Inicia la quinta jornada del Torneo Clausura y promete partidos sumamente emocionantes. Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC en Huamanga, donde se jugará tres puntos cruciales. Por su parte, Universitario buscará seguir en la senda del triunfo frente a Sport Boys en el Estadio Monumental. Mientras tanto, Sporting Cristal afrontará un duro encuentro ante Melgar con el objetivo de recuperar el liderato. A continuación, te dejamos cómo marchan las tablas del Acumulado de la Liga 1 y el Torneo Clausura.

Tabla acumulada Liga 1 2025

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 22 +32 49 2. Cusco FC 22 +21 46 3. Sporting Cristal 22 +17 42 4. Alianza Lima 22 +11 42 5. Alianza Atlético 22 +8 37 6. Sport Huancayo 22 +3 37 7. Melgar 22 +7 36 8. Deportivo Garcilaso 22 +13 35 9. Cienciano 22 +5 27 10. ADT 21 -9 27 11. Atlético Grau 21 -2 26 12. Chankas 21 -6 26 13. Sport Boys 22 -6 24 14. Juan Pablo II 22 -10 23 15. Binacional 21 -13 22 16. UTC 21 -19 20 17. Ayacucho 22 -15 19 18. Alianza Universidad 22 -20 14 19. Comerciantes Unidos 21 -17 12

Tabla Torneo Clausura de la Liga 1

Club PJ DF Puntos 1. Cusco FC 4 +7 12 2. Sporting Cristal 4 +10 10 3. Universitario 4 +6 10 4. Dep. Garcilaso 4 +4 8 5. Sport Huancayo 4 +1 7 6. Alianza Lima 4 -1 5 7. Melgar 4 -1 5 8. Cienciano 4 +1 4 9. Binacional 3 0 4 10. Atlético Grau 3 -1 4 11. Juan Pablo II 4 -2 4 12. Ayacucho 4 -2 4 13. Sport Boys 4 -4 4 14. Alianza Atlético 4 -2 3 15. Alianza Universidad 4 -3 3 15. ADT 3 -3 3 16. Chankas 3 -5 3 17. UTC 3 -2 1 19. Comerciantes Unidos 3 -3 1

Partidos Liga 1: programación de la fecha 5

Viernes 8 de agosto

Comerciantes Unidos vs Cienciano | 3:00 p.m.

Sábado 9 de agosto

Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.

ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.

Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.

Domingo 10 de agosto

Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.

Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.

Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.

Lunes 11 de agosto

Alianza Atlético vs UTC | 3:00 p.m.

Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad | 7:00 p.m.

Descansa: Cusco FC