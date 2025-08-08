0

Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura con los partidos de la fecha 5

Repasa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 y del Torneo Clausura con los resultados de la fecha 5. Alianza Lima visita a Ayacucho FC, mientras Universitario se enfrenta a Sport Boys.

Así marcha la Tabla de posiciones de Liga 1 y Torneo Clausura 2025
Así marcha la Tabla de posiciones de Liga 1 y Torneo Clausura 2025 | Composición: Líbero
Inicia la quinta jornada del Torneo Clausura y promete partidos sumamente emocionantes. Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC en Huamanga, donde se jugará tres puntos cruciales. Por su parte, Universitario buscará seguir en la senda del triunfo frente a Sport Boys en el Estadio Monumental. Mientras tanto, Sporting Cristal afrontará un duro encuentro ante Melgar con el objetivo de recuperar el liderato. A continuación, te dejamos cómo marchan las tablas del Acumulado de la Liga 1 y el Torneo Clausura.

Universitario estuvo de aniversario y recibió el saludo de Alianza y Cristal.

Tabla acumulada Liga 1 2025

ClubPJDFPuntos
1. Universitario22+3249
2. Cusco FC22+2146
3. Sporting Cristal22+1742
4. Alianza Lima22+1142
5. Alianza Atlético22+837
6. Sport Huancayo22+337
7. Melgar22+736
8. Deportivo Garcilaso22+1335
9. Cienciano22+527
10. ADT21-927
11. Atlético Grau21-226
12. Chankas21-626
13. Sport Boys22-624
14. Juan Pablo II22-1023
15. Binacional21-1322
16. UTC21-1920
17. Ayacucho22-1519
18. Alianza Universidad22-2014
19. Comerciantes Unidos21-1712

Tabla Torneo Clausura de la Liga 1

ClubPJDFPuntos
1. Cusco FC4+712
2. Sporting Cristal4+1010
3. Universitario4+610
4. Dep. Garcilaso4+48
5. Sport Huancayo4+17
6. Alianza Lima4-15
7. Melgar4-15
8. Cienciano4+14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho4-24
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético4-23
15. Alianza Universidad4-33
15. ADT3-33
16. Chankas3-53
17. UTC3-21
19. Comerciantes Unidos3-31

Partidos Liga 1: programación de la fecha 5

Viernes 8 de agosto

  • Comerciantes Unidos vs Cienciano | 3:00 p.m.

Sábado 9 de agosto

  • Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.
  • ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.
  • Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.

Domingo 10 de agosto

  • Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.
  • Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.
  • Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.

Lunes 11 de agosto

  • Alianza Atlético vs UTC | 3:00 p.m.
  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad | 7:00 p.m.

Descansa: Cusco FC

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

