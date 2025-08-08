- Hoy:
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura con los partidos de la fecha 5
Repasa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 y del Torneo Clausura con los resultados de la fecha 5. Alianza Lima visita a Ayacucho FC, mientras Universitario se enfrenta a Sport Boys.
Inicia la quinta jornada del Torneo Clausura y promete partidos sumamente emocionantes. Alianza Lima enfrentará a Ayacucho FC en Huamanga, donde se jugará tres puntos cruciales. Por su parte, Universitario buscará seguir en la senda del triunfo frente a Sport Boys en el Estadio Monumental. Mientras tanto, Sporting Cristal afrontará un duro encuentro ante Melgar con el objetivo de recuperar el liderato. A continuación, te dejamos cómo marchan las tablas del Acumulado de la Liga 1 y el Torneo Clausura.
Tabla acumulada Liga 1 2025
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Universitario
|22
|+32
|49
|2. Cusco FC
|22
|+21
|46
|3. Sporting Cristal
|22
|+17
|42
|4. Alianza Lima
|22
|+11
|42
|5. Alianza Atlético
|22
|+8
|37
|6. Sport Huancayo
|22
|+3
|37
|7. Melgar
|22
|+7
|36
|8. Deportivo Garcilaso
|22
|+13
|35
|9. Cienciano
|22
|+5
|27
|10. ADT
|21
|-9
|27
|11. Atlético Grau
|21
|-2
|26
|12. Chankas
|21
|-6
|26
|13. Sport Boys
|22
|-6
|24
|14. Juan Pablo II
|22
|-10
|23
|15. Binacional
|21
|-13
|22
|16. UTC
|21
|-19
|20
|17. Ayacucho
|22
|-15
|19
|18. Alianza Universidad
|22
|-20
|14
|19. Comerciantes Unidos
|21
|-17
|12
Tabla Torneo Clausura de la Liga 1
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Cusco FC
|4
|+7
|12
|2. Sporting Cristal
|4
|+10
|10
|3. Universitario
|4
|+6
|10
|4. Dep. Garcilaso
|4
|+4
|8
|5. Sport Huancayo
|4
|+1
|7
|6. Alianza Lima
|4
|-1
|5
|7. Melgar
|4
|-1
|5
|8. Cienciano
|4
|+1
|4
|9. Binacional
|3
|0
|4
|10. Atlético Grau
|3
|-1
|4
|11. Juan Pablo II
|4
|-2
|4
|12. Ayacucho
|4
|-2
|4
|13. Sport Boys
|4
|-4
|4
|14. Alianza Atlético
|4
|-2
|3
|15. Alianza Universidad
|4
|-3
|3
|15. ADT
|3
|-3
|3
|16. Chankas
|3
|-5
|3
|17. UTC
|3
|-2
|1
|19. Comerciantes Unidos
|3
|-3
|1
Partidos Liga 1: programación de la fecha 5
Viernes 8 de agosto
- Comerciantes Unidos vs Cienciano | 3:00 p.m.
Sábado 9 de agosto
- Ayacucho FC vs Alianza Lima | 1:00 p.m.
- ADT de Tarma vs Sport Huancayo | 3:15 p.m.
- Universitario vs Sport Boys | 6:30 p.m.
Domingo 10 de agosto
- Sporting Cristal vs Melgar | 11:00 a.m.
- Los Chankas vs Atlético Grau | 1:15 p.m.
- Juan Pablo II vs Binacional | 3:30 p.m.
Lunes 11 de agosto
- Alianza Atlético vs UTC | 3:00 p.m.
- Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad | 7:00 p.m.
Descansa: Cusco FC
No olvides revisar tu agenda deportiva
