'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Piero Cari tras ser convocado por Perú: "Es una..."

Piero Cari fue convocado de última hora a la selección peruana para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El futbolista, de gran presente con Alianza Lima, tendrá la chance de poder debutar oficialmente con la 'Bicolor'. Bajo esa premisa, el 'Puma' Carranza emitió un categórico comentario.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez y los 2 sorpresivos onces que utilizó en partido de práctica con la selección peruana

Puma Carranza dio firme calificativo a Piero Cari tras su convocatoria por Perú

En el programa de YouTube, 'Trivu TV', el exfutbolista de Universitario de Deportes calificó al volante ofensivo como una "promesa" nacional tras venir destacando en el elenco de Néstor Gorosito. Sin embargo, fue enfático al indicar que Felipe Chávez, figura peruana del Bayern Múnich también debería ser considerado en la 'Blanquirroja'.

Alianza Lima destacó la convocatoria de Piero Cari a la selección peruana

"Piero Cari es una promesa. El chico ha tenido muchos partidos buenos, creo que sería bueno que, así como lo llaman a él, también deben llamar al otro chico del Bayern Múnich para que así vean que es una selección porque ellos viven en Europa", sostuvo.

Bajo ese contexto, el ídolo de la 'U' agregó que Piero Cari será respaldado por los futbolistas más experimentados en la selección peruana, ya que al ser su primer llamado oficial a la 'Bicolor', requiere de un "apoyo emocional".

"Cari sabe que este grupo se está encontrando y los grandes van a darle el apoyo emocional. Están Gallese, Tapia, Yotún, que son jugadores de mucho ejemplo. Me da gusto que esté bien y la estén pasando bien", acotó.

Piero Cari y sus números con Alianza Lima esta temporada

A lo largo de esta temporada 2025, el mediocentro ofensivo Piero Cari registra 16 partidos con la camiseta del cuadro victoriano, entre el torneo local, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Además, en su cuenta personal tiene 2 asistencias de gol.