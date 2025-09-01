¡Confirmado! Universitario jugará importante partido del torneo en plena fecha de Eliminatorias

Universitario continúa con sus preparativos en plena fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los cremas apuntan a conquistar la Liga 1, donde se mantienen como líderes, y al mismo tiempo sus divisiones menores destacan en el Torneo Juvenil Sub-18. En ese escenario, se conoció que los merengues deberán afrontar un importante partido durante el parón de selecciones.

PUEDES VER: Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Pese a que muchas ligas en el mundo se detienen por la fecha FIFA de septiembre, los torneos juveniles continúan en actividad, como el Sub-18. En la última jornada, Universitario venció 3-1 a Comerciantes Unidos. Sin embargo, no habrá descanso para los cremas, ya que deberán afrontar un nuevo compromiso a mitad de semana.

Se trata del duelo pendiente ante UTC de Cajamarca por la fecha 10 del campeonato. Según informó el periodista Carlos Arrunategui, la organización programó el encuentro para este miércoles 3 de septiembre en plena fecha FIFA.

“El partido pendiente entre Universitario y UTC por el Torneo Juvenil Sub-18 se jugará el miércoles 3 de septiembre a las 10:00 a.m. en Campo Mar. El cuadro de Piero Alva es líder del grupo A con 21 puntos”, detalló el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Universitario venció 3-1 a Comerciantes Unidos se consolidó en el liderato.

Este duelo resulta importante para Universitario, ya que le permitirá seguir en ritmo de cara a los cuartos de final del Torneo Sub-18. Recordemos que los cremas ya están clasificados a esta instancia tras asegurarse el primer lugar del Grupo A.

¿Por qué se suspendió el partido entre Universitario vs UTC?

El duelo entre Universitario vs UTC por el Torneo Juvenil Sub-18 correspondía a la fecha 4. Sin embargo, fue suspendido debido a la alerta de tsunami emitida en todo el litoral peruano tras un terremoto registrado en Rusia. En esa ocasión, Defensa Civil recomendó no disputar el encuentro por la cercanía de Campo Mar con la playa.

Tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Juvenil Sub-18