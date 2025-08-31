0
EN DIRECTO
Erick Noriega titular en Gremio ante Flamengo: sigue AQUÍ el partido

Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Piero Quispe cerró su llegada al Sydney FC cedido por Pumas UNAM y Universitario recibió una gran noticia ligada directamente al volante peruano. ¿De qué se trata? Te contamos.

Angel Curo
Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC
Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC | Composición: Líbero
COMPARTIR

El traspaso de Piero Quispe al Sydney FC ha sido una de las noticias de la semana. El joven volante no logró afianzarse en las filas de Pumas UNAM y se marchará a Australia en busca de mejorar su rendimiento y seguir ganando minutos en el extranjero. Ante esta operación, se conoció que Universitario recibió una gran noticia por este fichaje.

Universitario y una importante noticia para los hinchas cremas.

PUEDES VER: Universitario anunció a 4 'incorporaciones' rumbo al título del Clausura: "Presentamos a..."

Resulta que, según reveló el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, Universitario aún conserva un porcentaje de los derechos del jugador. Por lo que al tratarse de una cesión y no de una transferencia, el cuadro crema podrá seguir con ese porcentaje pensando en una futura venta.

"Universitario conserva un 10 % de los derechos económicos del jugador Piero Quispe, en una futura transferencia", reveló el especialista en su cuenta personal de 'X', red social antes conocida como Twitter.

Universitario mantiene un 10 % de los derechos de Piero Quispe.

Esta información implica que, si Piero Quispe logra consolidarse en el Sydney FC y posteriormente es transferido a otro club, Universitario tendrá un porcentaje garantizado de la operación. Esto abre la posibilidad de que el cuadro merengue se vea beneficiado con una suma significativa en caso de que el mediocampista continúe destacando en el extranjero.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Piero Quispe con Sydney FC?

De acuerdo con lo revelado por el periodista César Luis Merlo, Piero Quispe fue cedido a Sydney FC por un periodo de un año. Asimismo, el comunicar indicó que el equipo australiano añadió en el contrato una opción de compra.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Según se logra apreciar en la web del portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe posee un valor de mercado de 2,5 millones de euros. Una cifra que dista ligeramente de su máximo histórico de 2,8 millones que logró en 2024.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. ¡Atención! Conmebol confirmó el próximo partido de Alianza Lima: fecha, hora y dónde juegan

  2. 'Puma' Carranza dio rotundo calificativo a Piero Cari tras ser convocado por Perú: "Es una..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano