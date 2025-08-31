Universitario recibió una grata noticia tras fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

El traspaso de Piero Quispe al Sydney FC ha sido una de las noticias de la semana. El joven volante no logró afianzarse en las filas de Pumas UNAM y se marchará a Australia en busca de mejorar su rendimiento y seguir ganando minutos en el extranjero. Ante esta operación, se conoció que Universitario recibió una gran noticia por este fichaje.

Resulta que, según reveló el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, Universitario aún conserva un porcentaje de los derechos del jugador. Por lo que al tratarse de una cesión y no de una transferencia, el cuadro crema podrá seguir con ese porcentaje pensando en una futura venta.

"Universitario conserva un 10 % de los derechos económicos del jugador Piero Quispe, en una futura transferencia", reveló el especialista en su cuenta personal de 'X', red social antes conocida como Twitter.

Universitario mantiene un 10 % de los derechos de Piero Quispe.

Esta información implica que, si Piero Quispe logra consolidarse en el Sydney FC y posteriormente es transferido a otro club, Universitario tendrá un porcentaje garantizado de la operación. Esto abre la posibilidad de que el cuadro merengue se vea beneficiado con una suma significativa en caso de que el mediocampista continúe destacando en el extranjero.

¿Por cuánto tiempo firmó contrato Piero Quispe con Sydney FC?

De acuerdo con lo revelado por el periodista César Luis Merlo, Piero Quispe fue cedido a Sydney FC por un periodo de un año. Asimismo, el comunicar indicó que el equipo australiano añadió en el contrato una opción de compra.

¿Cuánto vale Piero Quispe?

Según se logra apreciar en la web del portal internacional Transfermarkt, Piero Quispe posee un valor de mercado de 2,5 millones de euros. Una cifra que dista ligeramente de su máximo histórico de 2,8 millones que logró en 2024.