Piero Quispe recibe fuerte calificativo de hinchas de Pumas ante salida: "Es un…"

Finalmente, Piero Quispe no continuará en Pumas UNAM esta temporada, pues será parte de Sydney FC de Australia donde buscará recuperar su mejor versión, aquella que demostró en la Liga 1 con Universitario y le permitió partir al extranjero. En ese contexto, los hinchas del cuadro mexicano se pronunciaron.

Para muchos, el volante nacional es uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque; sin embargo, no terminó de consolidarse como se esperaba y ahora su futuro se encuentra lejos del continente americano. Previo al partido contra Atlas, los aficionados no dudaron en manifestar sus diversas impresiones.

¿Qué dijeron los hinchas de Pumas sobre Piero Quispe?

“Finalmente es un muy buen jugador”, “Me gustaba, en lo particular sentía que tenía un talento, lo debía explotar, siento que ya habría que darle salida porque estaba sintiendo un poco de presión, además que esa parte de la media cancha estaba saturada”, “Yo en un momento sí confiaba en Piero Quispe, creo que tenía con qué, lo demostró en algunos partidos, pero era en algunos sí, en otros no, se desapareció buen rato después de su escándalo, temas extradeportivos”, dijeron algunos.