DT de Gremio, Mano Menezes, dio rotundo mensaje sobre Erick Noriega tras debut: "Tuve que..."

Mano Menezes, entrenador de Gremio, se pronunció tras empatar 1-1 con Flamengo en el Maracaná y dejó rotundo mensaje sobre Erick Noriega.

Mano Menezes se refirió a Erick Noriega tras el Gremio vs Flamengo.
Mano Menezes se refirió a Erick Noriega tras el Gremio vs Flamengo. | Gremio/Sports Soccer | Composición: Líbero
Gremio y Flamengo empataron 1-1 por la jornada 22 del Brasileirao en un partido que marcó el debut del peruano Erick Noriega, quien fue la figura del partido disputado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Tras el encuentro, el entrenador Mano Menezes se pronunció en conferencia de prensa.

Erick Noriega se lució en el partido Gremio vs Flamengo.

El estratega brasileño analizó el compromiso del ‘Samurai’ y compañía, el cual fue complicado por momentos ante las constantes llegadas del rival. Sin embargo, el exzaguero de Alianza Lima estuvo muy atento para salvar su portería en más de una ocasión, generando los elogios de los hinchas.

¿Qué dijo el DT de Gremio, Mano Menezes tras el empate con Flamengo?

“Nos preocuparon mucho los cambios en el mediocampo, porque casi no teníamos jugadores para estar ahí, especialmente aquellos con más capacidad de marcaje. Tanto es así que tuve que traer a (Erick) Noriega de vuelta al mediocampo defensivo en la última parte, cuando Dodi no pudo terminar el partido. Pero creo que empezamos, ganamos uno o dos jugadores más”, dijo.

En esa línea, resaltó el crecimiento del equipo para futuros retos, pues esta clase de partidos permite que los futbolistas se encuentren motivados y empiecen a realizar un mejor desarrollo de juego. 

“Creo que eso es lo importante en este momento, empezar a crecer, empezar a tener un equipo que cree sinergia desde el mediocampo hacia adelante, para tener más calidad cuando los rivales propongan un mayor control y con un juego más hábil, para definir los partidos también en casa”, agregó.

Así fue el cabezazo de Erick Noriega que salvó a Gremio

Próximo partido de Gremio por el Brasileirao

Luego del empate con Flamengo en el Estadio Maracaná, Gremio de Erick Noriega enfrentará a Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao, el próximo sábado 13 de septiembre.

