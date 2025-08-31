Prensa brasileña y el firme calificativo a Erick Noriega, ex Alianza, tras debut con Gremio: "Con..."

Erick Noriega logró debutar con Gremio y lo hizo como titular en un duelo complicado ante Flamengo por el Brasileirao. El ex Alianza Lima tuvo un desempeño para aplaudir, siendo uno de los mejores puntuados para los portales internacionales y medios brasileños. Justamente, el reconocido "Globo Esporte" no calló ante el nivel del peruano y lo calificó públicamente ante sus lectores.

Así calificó la prensa brasileña a Erick Noriega

Mediante su portal "Globo Esporte", Erick Noriega recibió una puntuación de 8.0 por todo lo que afrontó a lo largo de los 90 minutos. No solo defendió el arco del 'Tricolor' en condición de visita, sino que fue fundamental para que el equipo consiga el penal que le de el empate en esta jornada del Brasileirao.

Este medio reconocido califica de "excepcional" la labor del Erick Noriega con camiseta de Gremio. Es evidente su nivel para poder ser titular con el conjunto brasileño, por lo que se espera verlo en otros compromisos y ver si tiene regularidad para uno de los mejores torneos del continente.

"Se desempeñó excepcionalmente bien como defensa improvisado, con excelentes despejes, entradas y desvíos, incluyendo un despeje casi por debajo del portero. También le dio un pase preciso a Pavón en la jugada que resultó en penalti para el Grêmio", indicó Globo Esporte.

Calificación de Globo Esporte para Erick Noriega en Gremio.

Erick Noriega declaró tras debutar con Gremio

"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", expresó el exjugador de Alianza Lima.