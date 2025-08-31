Erick Noriega realizó 'monumental' salvada para evitar el gol de Flamengo y es elogiado

Gremio y Flamengo se enfrentan por la fecha 22 del Brasileiraio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Erick Noriega, quien inició el partido de titular, comenzó con el pie derecho esta etapa en Brasil, pues demostró su gran capacidad en la defensa con espectaculares intervenciones.

PUEDES VER: Hinchas de Gremio arman su once ideal para el Brasileirao y esto decidieron con Erick Noriega

Y es que el popular ‘Samurai’ tuvo una ardua labor desde el arranque del compromiso debido al constante ataque del rival; sin embargo, demostró estar a la altura, tal como pudo verse en una jugada del primer tiempo donde logró salvar su portería con una rápida reacción cerca de la línea.

Erick Noriega y su gran partido con Gremio frente a Flamengo

Se jugaba la recta final de los primeros 45 minutos cuando el conjunto local se fue al ataque y llegó al área de Gremio con mucho peligro. Un pase ‘envenenado’ prendió las alarmas, pero Erick Noriega estuvo atento para rechazar con el pie un balón que quedó en el aire luego del choque entre el delantero y el guardameta.

Nueva salvada de Erick Noriega