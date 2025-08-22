El descomunal valor de mercado de Erick Noriega tras ser anunciado como flamante jale de Gremio

El último jueves, Gremio de Brasil anunció por todo lo alto la contratación del futbolista Erick Noriega, quien llega procedente de Alianza Lima. Como se recuerda, el 'Samurái' venía atravesando un gran nivel con los íntimos a tal punto de que el 'Tricolor Gaúcho' decidió presentar una oferta formal por su fichaje. ¿En cuánto se cotiza?

El actual valor en el mercado de Erick Noriega tras fichar por Gremio

Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial detalla que en la actualidad el también mediocampista ostenta un valor de 1.40 millones de euros, el cual fue actualizado hace algunos meses tras su memorable campaña en el cuadro dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito.

Cabe mencionar que, en sus inicios en el fútbol, el pivote nacional de 23 años se encontraba tasado en 50 mil euros, durante su paso por Machida Zelvia de Japón y Shimizu S-Pulse. Posteriormente, tras su llegada a nuestro país, Noriega alcanzó un aproximado de 75 mil euros en el mercado de pases, defendiendo la camiseta de la Universidad San Martín de Porres en el 2023.

Mientras tanto, con Comerciantes Unidos de Cutervo, el popular 'Samurái' aumentó considerablemente su costo, al ser tasado en un promedio de 400 mil euros durante el año 2024. En medio de este contexto, Alianza Lima dio la sorpresa al contratar al talentoso defensa central, y tras su gran presente con los blanquiazules llegó a valor una considerable cifra de 700 mil euros al cierre de esa misma temporada.

Gremio anunció a Erick Noriega como su flamante jale

En su cuenta de 'X', antes Twitter' Gremio oficializó el arribo del zaguero Erick Noriega como su flamante jale hasta finales del 2028. Los brasileños tienen un ambicioso proyecto con el talentoso seleccionado nacional.

Gremio presentó a Erick Noriega previo al duelo ante Ceará

A poco del choque contra Ceará por el Brasileirao 2025, Gremio presentó en conferencia de prensa a su nuevo fichaje ante los medios. Precisamente en sus primeras declaraciones, Noriega mencionó la influencia de Hernán Barcos para firmar por el cuadro de Porto Alegre. "Me habló muy bien del club, de la gente que trabaja aquí, de la ciudad y también del centro de entrenamiento", sostuvo.