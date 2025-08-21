Futbolista dejó Alianza Lima y fue presentado en su nuevo club: "Bienvenido al más grande"

Debido a su enorme rendimiento con Alianza Lima en la Copa Sudamericana, un conocido futbolista aceptó una oferta del extranjero y fue presentado oficialmente en su nuevo club. De esta forma, los blanquiazules presentaron una tremenda baja en su plantel de cara a la recta final del Torneo Clausura en la Liga 1 y de la competición internacional.

Nos referimos a Erick Noriega, quien hace poco dejó La Victoria para continuar con su carrera como futbolista profesional en Gremio. Ahora, días después de confirmarse la noticia, el cuadro de Brasil anunció al volante de la selección peruana mediante sus redes sociales y con un emocionante video en el que se observan sus mejores jugadas de esta temporada.

"¡Nuevo mediocampista defensivo! Originario de Japón, Erick Noriega ahora representará a los tres colores. Con su imponente físico y calidad técnica en la construcción de juego, llega para reforzar el mediocampo. ¡Bienvenidos al Más Grande del Sur!", anunció el cuadro tricolor junto al clip que te brindaremos a continuación.

Alianza Lima se despidió de Erick Noriega

"Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Gracias 'Samurái', que tu fútbol siga conquistando al mundo", precisó Alianza Lima en su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, dejándole un emotivo video a Erick Noriega. Recordemos que el futbolista llegó a La Victoria a mediados del año pasado y es hincha confeso de la institución deportiva.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega en Gremio?

El volante de la selección peruana firmó contrato con Gremio por tres temporadas. Es decir que estará en Brasil, a menos que sea vendido a otro club del extranjero, por lo menos hasta el 2028. Recordemos que esta no es la primera experiencia del futbolista fuera del Perú, debido a que ha jugado en el Shimizu S-Pulse y Machida Zelvia de Japón y en el Straelen de Alemania.