Paolo Guerrero levantó la Copa Sudamericana con Alianza Lima: ¿Por qué se la dieron?

La gran noticia del fútbol peruano esta semana es que Alianza Lima derrotó a la Universidad Católica de Ecuador y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ahora, los blanquiazules están sumamente ilusionados con el título continental y se pudo conocer que Paolo Guerrero levantó el trofeo de la Conmebol. ¿Qué sucedió?

Como sabemos, los íntimos se encuentran a la espera de conocer su rival debido a que el partido entre la U de Chile e Independiente de Avellaneda fue cancelado por incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Mientras la Conmebol toma una decisión, en redes rondó una fotografía del 'Depredador' levantando la copa continental, aunque es una de hace meses.

Y es que a inicios de año Alianza Lima fue invitado a la Noche Blanca de Liga de Quito, donde para conmemorar al delantero de la selección peruana, que salió campeón internacional con LDU en el 2022, le dieron el trofeo de la Copa Sudamericana. Por ello, existe una foto de Paolo Guerrero con el galardón en sus manos y vistiendo la camiseta blanquiazul.

Asimismo, también le brindaron la Recopa Sudamericana a Hernán Barcos debido a que el atacante argentino se llevó tal título cuando jugaba para los albos en el 2010. De esta forma, ambos futbolistas del cuadro íntimo fueron homenajeados en Ecuador y posaron con las dos copas continentales Conmebol. Pese a ello, es obvio que esto no cuenta como título alguno para los de Matute que sueñan con tener su primera estrella internacional esta temporada.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos con sus respectivos trofeos.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en cuartos de final?

El periodista argentino, Juan Carlos Pasman, comentó en DirecTV que la Conmebol sancionará a chilenos y argentinos, pero existe un 99% de probabilidades de que el rival de Alianza Lima sea la Universidad de Chile debido a que no expulsarán a los dos equipos del campeonato, esto debido a que no existen precedentes en Sudamérica.