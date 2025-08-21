Tras haber derrotado a Universidad Católica, Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 donde debía enfrentar al ganador de la llave entre la U. de Chile e Independiente de Avellaneda. Sin embargo, las hinchadas de ambos clubes protagonizaron un fuerte incidente en las tribunas del Estadio Libertadores de América, con varios heridos, y ante ello en redes sociales se filtró un comunicado en el que la Conmebol descalificó a chilenos y argentinos. Lo que le dio el pase a semifinales a los blanquiazules.

Este aviso fue divulgado por diversos medios, como por ejemplo ESPN, asegurando que los íntimos accedieron a esta importante instancia debido a que la máxima entidad del fútbol sudamericano decidió sancionar a sus posibles rivales e incluso los expulsó de toda competición continental por las próximas dos temporadas. No obstante, minutos después se confirmó que tal información era totalmente falsa.

El supuesto comunicado de la Conmebol.

Es decir, el presunto comunicado de la Conmebol no es real y de momento Alianza Lima no ha clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana sin jugar su llave. Pese a ello, todavía no hay una resolución oficial y es probable que finalmente la Universidad de Chile e Independiente sean sancionados por las agresiones de sus hinchas en el Estadio Libertadores de América.

¿Cuándo saldrá la decisión oficial de la Conmebol?

La información que se tiene dejará con intriga a muchos hinchas, ya que la resolución tardará algunos días en salir. Resulta que la Conmebol debe escuchar los descargos de ambos clubes y a raíz de ello tomar una decisión. Por ello, todavía no hay una fecha exacta para conocer el futuro de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

Eso sí, en redes sociales muchos hinchas blanquiazules han expresado su deseo de jugar con la U. de Chile en los cuartos de final. Los motivos son los siguientes: quieren clasificar a semifinales ganándose el boleto en cancha y buscan su revancha por la derrota en Copa Libertadores del 2010, cuando por octavos de final el 'Chuncho' eliminó al cuadro de Matute con un polémico gol anotado en los descuentos.