Prensa de Ecuador arremete contra U. Católica tras eliminación ante Alianza: "Debió..."
Universidad Católica quedó fuera de la Copa Sudamericana al caer ante Alianza Lima y los medios de comunicación de Ecuador se pronunciaron.
Alianza Lima derrotó a la Universidad Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y avanzó a la siguiente instancia del certamen. Como era de esperarse, esta eliminación generó diversas reacciones en los hinchas y medios de comunicación de Ecuador.
PUEDES VER: ¡Golazo de Kevin Quevedo! Así fue su 'pinturita' sobre U. Católica para darle la clasificación
Con goles de Eryc Castillo y Kevin Quevedo, los dirigidos por Néstor Gorosito hicieron historia otra vez en torneos internacionales, dejando en el camino a un equipo ecuatoriano que no pudo imponerse en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.
Así reaccionaron en Ecuador tras el triunfo de Alianza Lima sobre U. Católica
“Tomando en cuenta que Alianza Lima sí es un buen equipo, me parece que este era un partido para que U. Católica intente golpear un poco más. Me parece que intentó basado en su intento de orden salir hacia adelante y no le funcionó”, dijeron durante un programa de Zapping Ecuador.
¿Cuándo juega Alianza Lima los cuartos de final de Copa Sudamericana?
Aunque la Conmebol no ha establecido el día exacto en el que se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se conoce que Alianza Lima enfrentará a su rival, que saldrá de la llave entre Independiente y U de Chile que se encuentra suspendida por incidentes ocurrido en Argentina. La definición se desarrollará en partidos de ida y vuelta entre 16 y 23 de septiembre.
