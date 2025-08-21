¿Se burló de Universitario? Revelan polémico video de Trauco celebrando triunfo de Alianza Lima

Alianza Lima cumplió con los deberes y venció 2-1 a Universidad Católica de Ecuador, asegurando su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el resultado, los jugadores no dudaron en celebrar la hazaña, y uno de los momentos más eufórico fue Miguel Trauco, confeso hincha de Universitario, quien fue captado celebrando de manera inédita.

Miguel Trauco celebró la clasificación de Alianza Lima

El lateral fue titular en el encuentro disputado en Ecuador y firmó una destacada actuación, al punto de ser considerado entre los mejores del compromiso. Una vez concluido el partido, no dudó en sumarse a la euforia y celebrar a lo grande la histórica clasificación del cuadro blanquiazul.

Lo que más sorprendió fue verlo, pese a su pasado en el clásico rival y a ser reconocido como hincha confeso de los cremas, disfrutar con tanta intensidad el triunfo. En un video en redes sociales, se observa a Miguel Trauco saltando junto a sus compañeros e hinchas de Alianza una barra que incluye burlas hacia Universitario: “Una gallina, el que no salta...”.

Video: Sue León Instagram

Este registro audiovisual demuestra que el exjugador de Flamengo se ha adaptado de gran manera al mundo de Alianza Lima, dejando de lado su hinchaje por la 'U'. Por lo pronto, Trauco seguirá defendiendo la camiseta de los 'íntimos' y apunta a seguir haciendo historia internacionalmente.

Alianza Lima superó a Universitario y Sporting Cristal

Después de vencer a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima puede presumir de superar a sus históricos rivales en una estadística relevante. Según el portal 'Son Datos No Opiniones', los blanquiazules lideran el porcentaje de eliminatorias ganadas en torneos Conmebol.

“El cuadro de Alianza Lima ha alcanzado un 38,9 % de victorias en instancias de ‘mata mata’, superando a Sporting Cristal (38,5 %) y a Universitario (25 %)”, publicó el portal en su cuenta de 'X'.