0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U Católica por Copa Sudamericana
EN VIVO
Cienciano vs Bolívar HOY por la Copa Sudamericana

Alineaciones Universitario vs Palmeiras: el potente once de Fossati para vencer en Brasil

Universitario buscará la heroica ante Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Conoce el once de Jorge Fossati para poder dar el golpe en Brasil.

Angel Curo
Estas son las alineaciones de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores
Estas son las alineaciones de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario se enfrentará a Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas cayeron de manera estrepitosa en la ida por 4-0, por lo que ahora buscarán la hazaña de igualar la eliminatoria y pelear por la clasificación. Para ello, el DT Jorge Fossati enviará su mejor once al campo con la intención de cerrar de la mejor manera la llave.

Jorge Fossati se refirió al clásico entre Universitario vs Alianza Lima.

PUEDES VER: Fossati estalla previo al clásico 'U' vs Alianza Lima: "Hay una ventaja que no es para nosotros"

Alineación de Universitario

  • Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.

Sabiendo que no puede guardarse nada, Jorge Fossati alineará su mejor once, aunque deberá afrontar algunas bajas. La principal novedad sería la inclusión de Anderson Santamaría, quien acompañará a Aldo Corzo y Matías Di Benedetto en la zaga, en reemplazo de William Riveros, expulsado en la ida.

Universitario asumirá las ausencias de Rodrigo Ureña y William Riveros. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

Por las bandas estarán Andy Polo y César Inga; este último fue uno de los pocos rescatables durante el choque anterior en el Estadio Monumental y tuvo descanso frente a Sport Huancayo. En el mediocampo, la ausencia de Rodrigo Ureña por lesión será cubierta por Jorge Murrugarra.

En ataque, Edison Flores y Álex Valera comandarán la ofensiva. Ambos fueron titulares ante Huancayo y buscarán aportar gol en Brasil. Valera, motivado tras marcar el tanto de la jornada en la última fecha de la Liga 1, espera repetirlo frente al ‘Verdao’.

Alineación de Palmeiras

  • Marcelo Lomba; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Allan; Ramón Sosa, José López y Luighi.

Por su parte, Palmeiras presentará un equipo con varias modificaciones con respecto al duelo de ida. El técnico Abel Ferreira optaría por darle descanso a algunos jugadores de su equipo titular pensando en lo que será su próximo enfrentamiento por el Brasileirao.

Palmeiras presentaría un equipo alterno para recibir a Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI.

De acuerdo con información difundida por medios brasileños, el 'Verdao' se muestra tranquilo por la amplia ventaja obtenida en el primer enfrentamiento y decidiría dar descanso a jugadores como su delantero estrella, Vitor Roque. Además, reservaría a su arquero titular, Weverton, y le daría la confianza a Marcelo Lomba.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Binacional y la publicación que hizo antes de enterarse que no seguirán en la Liga 1

  2. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

  3. Mundialista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Castillo y Gaibor previo al Alianza vs U. Católica: "Son..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano