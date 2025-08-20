Alineaciones Universitario vs Palmeiras: el potente once de Fossati para vencer en Brasil
Universitario buscará la heroica ante Palmeiras en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Conoce el once de Jorge Fossati para poder dar el golpe en Brasil.
Universitario se enfrentará a Palmeiras en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas cayeron de manera estrepitosa en la ida por 4-0, por lo que ahora buscarán la hazaña de igualar la eliminatoria y pelear por la clasificación. Para ello, el DT Jorge Fossati enviará su mejor once al campo con la intención de cerrar de la mejor manera la llave.
Alineación de Universitario
- Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga; Edison Flores y Alex Valera.
Sabiendo que no puede guardarse nada, Jorge Fossati alineará su mejor once, aunque deberá afrontar algunas bajas. La principal novedad sería la inclusión de Anderson Santamaría, quien acompañará a Aldo Corzo y Matías Di Benedetto en la zaga, en reemplazo de William Riveros, expulsado en la ida.Universitario asumirá las ausencias de Rodrigo Ureña y William Riveros. Foto: Sebastián Blanco/URPI.
Por las bandas estarán Andy Polo y César Inga; este último fue uno de los pocos rescatables durante el choque anterior en el Estadio Monumental y tuvo descanso frente a Sport Huancayo. En el mediocampo, la ausencia de Rodrigo Ureña por lesión será cubierta por Jorge Murrugarra.
En ataque, Edison Flores y Álex Valera comandarán la ofensiva. Ambos fueron titulares ante Huancayo y buscarán aportar gol en Brasil. Valera, motivado tras marcar el tanto de la jornada en la última fecha de la Liga 1, espera repetirlo frente al ‘Verdao’.
Alineación de Palmeiras
- Marcelo Lomba; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Allan; Ramón Sosa, José López y Luighi.
Por su parte, Palmeiras presentará un equipo con varias modificaciones con respecto al duelo de ida. El técnico Abel Ferreira optaría por darle descanso a algunos jugadores de su equipo titular pensando en lo que será su próximo enfrentamiento por el Brasileirao.Palmeiras presentaría un equipo alterno para recibir a Universitario. Foto: Sebastián Blanco/URPI.
De acuerdo con información difundida por medios brasileños, el 'Verdao' se muestra tranquilo por la amplia ventaja obtenida en el primer enfrentamiento y decidiría dar descanso a jugadores como su delantero estrella, Vitor Roque. Además, reservaría a su arquero titular, Weverton, y le daría la confianza a Marcelo Lomba.
