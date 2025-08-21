- Hoy:
Última hora: Futbolista titular de Universitario sufrió molestias y no arrancará ante Palmeiras
A pocas horas del partido de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores, jugador titular de Fossati será baja de último momento por molestia.
Universitario de Deportes recibe malas noticias a poco de su partido ante Palmeiras por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. El conjunto crema no solo descartó a Aldo Corzo del once titular, sino que uno de los titulares habituales quedará fuera de convocatoria por una molestia física.
PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juega, hora, dónde ver y cuotas
Alex Valera es baja en el Universitario vs Palmeiras
Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, Alex Valera no podrá jugar el partido de Universitario en el Allianz Parque ante Palmeiras. El atacante crema se perfilaba a ser el titular en este compromiso de Copa Libertadores, pero una molestia en el aductor lo dejó fuera del compromiso.
Todo hace indicar que la lesión no es de gravedad ni para preocupar a los hinchas cremas, ya que la idea de Jorge Fossati es no sobre exigirlo y tenerlo al 100% para el clásico ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Es claro que el equipo 'merengue' tendrá un once alterno ante el 'Verdao', sabiendo que perdió 4-0 en la ida.
"Alex Valera no arranca hoy. Tiene una molestia en el aductor pero nada grave. Se apunta a que esté al 100% para el clásico", informó el periodista en redes sociales.Alex Valera es baja en el Universitario vs Palmeiras.
Universitario alista once alterno ante Palmeiras
Según informaciones desde Brasil, se indica que Universitario no afrontará este partido con sus titulares habituales. Una de las primeras bajas es Aldo Corzo por decisión netamente técnica. Se suma el mencionado Alex Valera y ahora se confirma que Jorge Murrugarra será parte del once inicial de los 'merengues'.
