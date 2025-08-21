0
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

Fossati decidió dejar fuera del once a destacado jugador para el partido ante Palmeiras

Jorge Fossati ha decidido que figura de Universitario no sea titular en el partido ante Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. ¿Lo está guardando para el clásico?

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati no pondrá como titular a figura de Universitario ante Palmeiras.
Jorge Fossati no pondrá como titular a figura de Universitario ante Palmeiras. | Sebastián Blanco / URPI-LR
Universitario de Deportes disputará HOY jueves la vuelta ante Palmeiras en el Allianz Parque por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los cremas ven muy complicado remontar el 4-0 en contra de la ida, por lo que solo buscará cerrar de la mejor forma su participación continental. Por ello, el DT Jorge Fossati ha decidido que futbolista clave del plantel no juegue en tierras brasileñas.

Universitario mandó mensaje en pleno partido de Alianza Lima.

PUEDES VER: Universitario sorprende con mensaje en plena clasificación de Alianza Lima: "La garra es…"

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el estratega uruguayo no tomará en cuenta a Aldo Corzo como titular para el compromiso copero por decisión técnica, pues el objetivo principal de la 'U' es el torneo local y este domingo se enfrentarán a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Además, presume que la determinación se da porque el 'Verdao' jugará con suplentes.

"No juega Aldo Corzo y la 'U' va con equipo alterno. No arranca como titular, entonces el equipo piensa en el clásico. Esta decisión también puede ser sustentada porque saben que Palmeiras va con equipo suplente", sostuvo en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Universitario jugará con equipo alterno

En esa misma línea, el citado comunicador también aseguró que el conjunto merengue no afrontaría con sus mejores jugadores el choque contra los dirigidos por Abel Ferreira y que arrancaría con una oncena alterna en casi todas sus líneas. Se presume que arrancarían nombres como Miguel Vargas, Anderson Santamaría, Jorge Murrugarra, Hugo Ancajima, entre otros.

Universitario pondrá un equipo alterno en Brasil para enfrentar a Palmeiras por Copa Libertadores. Foto: Difusión

Es preciso señalar que las únicas bajas que tendrá el elenco estudiantil son las del zaguero paraguayo Williams Riveros, quien fue expulsado en el partido de ida; y Rodrigo Ureña por lesión. Pese a ello, viajó junto con la delegación de la 'U' a Sao Paulo para acompañar a sus compañeros en lo que podría ser el último compromiso del año en el certamen continental.

¿Por qué Universitario jugará con un equipo alterno ante Palmeiras?

Tras el duro resultado de la ida frente a Palmeiras, en Universitario comenzarán a poner todas sus fuerzas en la lucha por el tricampeonato. Esa es la razón principal por la que se reservarían a sus principales figuras, con el objetivo que lleguen en óptimas condiciones para lo que será el clásico ante Alianza Lima este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

