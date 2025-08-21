- Hoy:
Weverton, arquero de Palmeiras, dejó firme comentario sobre Universitario: "No tenían nada..."
La figura de Palmeiras, Weverton, impactó al referirse a Universitario de Deportes luego de haber igualado sin goles por Copa Libertadores.
Universitario igualó sin goles ante Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores 2025. La figura del partido fue el portero Weverton, quien en zona mixta se dio un tiempo para hablar con los periodistas internacionales y dejar un firme mensaje sobre el elenco crema.
"Creo que cuando se juega un gran partido, como el que hicimos allí, lo más importante es la suma de los dos partidos, que fue la clasificación. Creo que si hubiéramos empatado allí y ganado 4-0 aquí, también habríamos estado súper contentos. Nosotros también queríamos la victoria, al igual que la afición; ese era el plan: ganar. Así es el fútbol, sabemos que no será fácil. Estaba claro que después del primer partido, Universitario vendría con una actitud diferente; no tenían nada que perder. Lo más importante era la clasificación, y lograron nuestro objetivo", declaró Weverton a ESPN.
Noticia en desarrollo...
