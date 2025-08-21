0

Weverton, arquero de Palmeiras, dejó firme comentario sobre Universitario: "No tenían nada..."

La figura de Palmeiras, Weverton, impactó al referirse a Universitario de Deportes luego de haber igualado sin goles por Copa Libertadores.

Diego Medina
Weverton no calló ante el juego con Universitario.
Weverton no calló ante el juego con Universitario. | Foto: Itatiaia | Rafael Oliva
COMPARTIR

Universitario igualó sin goles ante Palmeiras en Brasil y se despidió de la Copa Libertadores 2025. La figura del partido fue el portero Weverton, quien en zona mixta se dio un tiempo para hablar con los periodistas internacionales y dejar un firme mensaje sobre el elenco crema.

DT de Palmeiras no dudó en referirse a Universitario.

PUEDES VER: DT de Palmeiras, Abel Ferreira, calificó públicamente a Universitario: "Había advertido"

"Creo que cuando se juega un gran partido, como el que hicimos allí, lo más importante es la suma de los dos partidos, que fue la clasificación. Creo que si hubiéramos empatado allí y ganado 4-0 aquí, también habríamos estado súper contentos. Nosotros también queríamos la victoria, al igual que la afición; ese era el plan: ganar. Así es el fútbol, ​​sabemos que no será fácil. Estaba claro que después del primer partido, Universitario vendría con una actitud diferente; no tenían nada que perder. Lo más importante era la clasificación, y lograron nuestro objetivo", declaró Weverton a ESPN.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Melgar goleó 4-0 y es líder del campeonato: Así quedó la tabla de posiciones

  2. DT de Universidad Católica dio rotundo calificativo a la clasificación de Alianza Lima: "Ellos..."

  3. Mundialista ecuatoriano dio fuerte calificativo a Castillo y Gaibor previo al Alianza vs U. Católica: "Son..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano