Universitario y Alianza suman tres puntos en la tabla de posiciones y son líderes del Clausura

Uno de los partidos más esperados del fin de semana es el que protagonizarán Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025. Ambos elencos llegan con presentes distintos por la alta exigencia en la temporada, pero eso quedará de lado durante los 90 minutos en el Estadio Monumental. Paralelo a este cotejo de interés nacional, las delegaciones femeninas no se quedan atrás y ponen todo de sí en la lucha por el certamen del año.

Hoy, sábado 23 de agosto, el Clausura de la Liga Femenina programó los partidos de Universitario y Alianza Lima para seguir en la pelea por el primer lugar del certamen. Una de las primeras escuadras que se presentó ante los hinchas fueron las cremas, quienes se hicieron fuerte en Campo Mar para golear por 7-0 a Flamengo.

Universitario goleó a Flamengo en Campo Mar.

En el caso de Alianza Lima, tuvo que salir a Arequipa para afrontar un complicado choque ante FBC Melgar. Las arequipeñas estaban cerca de la victoria al estar 2-1 en casa, pero las blanquiazules sacaron toda su experiencia y jerarquía para una remontada de ensueño con un 2-3. Un triunfo agónico de las 'íntimas' que mantienen puntaje perfecto en el Clausura 2025.

Alianza Lima remontó el partido ante Melgar por la Liga Femenina.

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025: así va Universitario y Alianza Lima

Tras jugarse la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, Universitario y Alianza Lima se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje perfecto. Las cremas superan a las blanquiazules por diferencia de goles.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 4 21 12 2. Alianza Lima 4 13 12 3. Sporting Cristal 4 6 10 4. Carlos Mannucci 4 4 7 5. Melgar 4 1 7 6. UNSAAC 4 0 6 7. César Vallejo 4 1 5 8. Flamengo 4 -4 4 9. Killas 4 -5 2 10. Defensores 4 -5 1 11. Biavo 4 -12 0 12. Real Áncash 4 -20 0

Próximos partidos de Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura - Liga Femenina 2025

Para la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, Universitario de Deportes tendrá que ir a Cutervo para enfrentar a Defensores del Ilucán. Recordemos, que el choque disputado en el Apertura fue victoria de las cremas por 6-0 en Campo Mar.

En el caso de Alianza Lima, será local ante Real Áncash en un horario aún por confirmar por la FPF. En el duelo disputado por el Torneo Apertura, las blanquiazules dieron el golpe de visita con una goleada de 0-3.