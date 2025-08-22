CONMEBOL anunció fecha y hora de los partidos de Alianza Lima por cuartos de Copa Sudamericana

A través de sus canales oficiales, Conmebol confirmó fecha y horarios para los partidos de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que todavía no se sabe el rival tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Alianza Lima vs. U. de Chile o Independiente: fechas y horarios confirmados

Los íntimos jugarán el primer partido en el estadio Alejandro Villanueva el próximo jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas. Será la tercera llave internacional que cerrará de local este año.

Asimismo, el encuentro de vuelta será el 25 del mismo mes (también 19:30 hora peruana), en una sede por definir, que podría ser Santiago o Avellaneda.

Recordemos que si los victorianos salen airoso de esta llave, medirán fuerzas con el vencedor del duelo entre Lanús y Fluminense en semifinales.

Horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Alianza Lima aún no tiene rival en cuartos de final de Copa Sudamericana

Cabe señalar que tras los incidentes suscitados en el estadio Libertadores de América, la CONMEBOL abrió un proceso disciplianario contra Independiente y Universidad de Chile, cuyo partido fue cancelado cuando iba 1-1.

De momento existen dos escenarios posibles: que el ente rector del fútbol en nuestro continente decida descalificar a ambos equipos y Alianza Lima acceda directamente a las semifinales del torneo. Esta posibilidad ha perdido peso.

La opción que se viene manejando es que Universidad de Chile clasifique, pero no podría jugar con público en sus tribunas ni llevar hinchas al partido en la capital peruana.