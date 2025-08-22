Alianza Lima ganó 4-1 y es líder absoluto con mayor puntaje que Universitario y Sporting Cristal

Alianza Lima se encuentra en búsqueda de salir campeón de la Liga 1, pero no sería su único objetivo en este año, ya que su categoría Sub-18 también está logrando buenos resultados en el Torneo Juvenil, lo que le ha permitido sacar una gran ventaja en puntos sobre equipos como Sporting Cristal e incluso Universitario de Deportes. Los jóvenes talentos están destacando en las divisiones menores.

Alianza venció 4 a 1 a Alianza Universidad por la jornada 9 del Torneo Juvenil Sub-18 2025 este viernes 22 de agosto en el Complejo Esther Grande de Bentin. Los goles del cuadro íntimo llegaron de los pies de Josimar Gómez, Piero Arroyo, Joseph Rivera y Josué Montenegro.

Con la victoria por goleada de 4 a 1, Alianza Lima ahora es el líder absoluto del Grupo B en el Torneo Juvenil Sub-18 con 25 puntos, superando a Sporting Cristal, que compite en el mismo grupo. Además, tiene más puntos que Universitario, líder del Grupo A con 18 puntos.

En la última fecha (10) Alianza Lima se medirá contra ADT de Tarma y Alianza Universidad se enfrentará a Sport Huancayo por el Torneo Juvenil Sub 18.

Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo B)

Equipo PJ DG PTS 1. Alianza Lima 9 +25 25 2. Sporting Cristal 8 +24 17 3. Sport Huancayo 8 -15 10 4. Sport Boys 9 +3 9 5. ADT de Tarm 9 -16 8 6. Alianza Universidad 9 -17 5

Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo A)

Equipo PJ DG PTS 1. Universitario de Deportes 8 +13 18 2. UTC 8 +10 15 3. Atlético Grau 8 +0 11 4. Comerciantes Unidos 9 +0 11 5. Juan Pablo II 8 -3 8 6. Alianza Universidad 9 -20 6

Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo A

UTC 1-0 Universitario de Deportes

Comerciantes Unidos 5-0 Alianza Atlético

Juan Pablo II - Atlético Grau (Sábado 22 de agosto)

Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo B