Alianza Lima ganó 4-1 y es líder absoluto con mayor puntaje que Universitario y Sporting Cristal

Alianza Lima sorprende con goleada y ahora se ubica como líder absoluto de la tabla de posiciones superando a Sporting Cristal y a Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Alianza Lima se encuentra en búsqueda de salir campeón de la Liga 1, pero no sería su único objetivo en este año, ya que su categoría Sub-18 también está logrando buenos resultados en el Torneo Juvenil, lo que le ha permitido sacar una gran ventaja en puntos sobre equipos como Sporting Cristal e incluso Universitario de Deportes. Los jóvenes talentos están destacando en las divisiones menores.

Alianza venció 4 a 1 a Alianza Universidad por la jornada 9 del Torneo Juvenil Sub-18 2025 este viernes 22 de agosto en el Complejo Esther Grande de Bentin. Los goles del cuadro íntimo llegaron de los pies de Josimar Gómez, Piero Arroyo, Joseph Rivera y Josué Montenegro.

Alianza Lima venció 4 a 1 a Alianza Universidad por la jornada 9 del Torneo Juvenil Sub-18.

Con la victoria por goleada de 4 a 1, Alianza Lima ahora es el líder absoluto del Grupo B en el Torneo Juvenil Sub-18 con 25 puntos, superando a Sporting Cristal, que compite en el mismo grupo. Además, tiene más puntos que Universitario, líder del Grupo A con 18 puntos.

En la última fecha (10) Alianza Lima se medirá contra ADT de Tarma y Alianza Universidad se enfrentará a Sport Huancayo por el Torneo Juvenil Sub 18.

Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo B)

EquipoPJDGPTS
1. Alianza Lima9+2525
2. Sporting Cristal8+2417
3. Sport Huancayo8-1510
4. Sport Boys9+39
5. ADT de Tarm9-168
6. Alianza Universidad9-175

Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo A)

EquipoPJDGPTS
1. Universitario de Deportes8+1318
2. UTC8+1015
3. Atlético Grau8+011
4. Comerciantes Unidos9+011
5. Juan Pablo II8-38
6. Alianza Universidad9-206

Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo A

  • UTC 1-0 Universitario de Deportes
  • Comerciantes Unidos 5-0 Alianza Atlético
  • Juan Pablo II - Atlético Grau (Sábado 22 de agosto)

Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo B

  • Sport Boys 4-0 ADT
  • Alianza Lima 4-1 Alianza Universidad
  • Sport Huancayo - Sporting Cristal (Sábado 22 de agosto)

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

