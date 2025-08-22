- Hoy:
Alianza Lima ganó 4-1 y es líder absoluto con mayor puntaje que Universitario y Sporting Cristal
Alianza Lima sorprende con goleada y ahora se ubica como líder absoluto de la tabla de posiciones superando a Sporting Cristal y a Universitario de Deportes.
Alianza Lima se encuentra en búsqueda de salir campeón de la Liga 1, pero no sería su único objetivo en este año, ya que su categoría Sub-18 también está logrando buenos resultados en el Torneo Juvenil, lo que le ha permitido sacar una gran ventaja en puntos sobre equipos como Sporting Cristal e incluso Universitario de Deportes. Los jóvenes talentos están destacando en las divisiones menores.
Eryc Castillo dio contundente calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."
Alianza venció 4 a 1 a Alianza Universidad por la jornada 9 del Torneo Juvenil Sub-18 2025 este viernes 22 de agosto en el Complejo Esther Grande de Bentin. Los goles del cuadro íntimo llegaron de los pies de Josimar Gómez, Piero Arroyo, Joseph Rivera y Josué Montenegro.Alianza Lima venció 4 a 1 a Alianza Universidad por la jornada 9 del Torneo Juvenil Sub-18.
Con la victoria por goleada de 4 a 1, Alianza Lima ahora es el líder absoluto del Grupo B en el Torneo Juvenil Sub-18 con 25 puntos, superando a Sporting Cristal, que compite en el mismo grupo. Además, tiene más puntos que Universitario, líder del Grupo A con 18 puntos.
En la última fecha (10) Alianza Lima se medirá contra ADT de Tarma y Alianza Universidad se enfrentará a Sport Huancayo por el Torneo Juvenil Sub 18.
Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo B)
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1. Alianza Lima
|9
|+25
|25
|2. Sporting Cristal
|8
|+24
|17
|3. Sport Huancayo
|8
|-15
|10
|4. Sport Boys
|9
|+3
|9
|5. ADT de Tarm
|9
|-16
|8
|6. Alianza Universidad
|9
|-17
|5
Tabla de Posiciones: Torneo Juvenil Sub-18 (Grupo A)
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1. Universitario de Deportes
|8
|+13
|18
|2. UTC
|8
|+10
|15
|3. Atlético Grau
|8
|+0
|11
|4. Comerciantes Unidos
|9
|+0
|11
|5. Juan Pablo II
|8
|-3
|8
|6. Alianza Universidad
|9
|-20
|6
Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo A
- UTC 1-0 Universitario de Deportes
- Comerciantes Unidos 5-0 Alianza Atlético
- Juan Pablo II - Atlético Grau (Sábado 22 de agosto)
Torneo Juvenil Sub-18: Partidos Grupo B
- Sport Boys 4-0 ADT
- Alianza Lima 4-1 Alianza Universidad
- Sport Huancayo - Sporting Cristal (Sábado 22 de agosto)
