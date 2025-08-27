Yotún se sincera en conferencia y llena de elogios a jugador titular de Alianza Lima: "Es muy..."

Yoshimar Yotún fue el encargado de brindar declaraciones a los medios de prensa en medio de la concentración de la selección peruana en la Videna. El volante nacional regresa a una convocatoria y no dudó en expresar su alegría de volver. Sin embargo, se tomó un tiempo para referirse a un jugador de Alianza Lima y llenarlo de elogios ante los periodistas.

Yoshimar Yotún resalta a Alessandro Burlamaqui

En plena conferencia de prensa, el volante de Sporting Cristal fue consultado sobre la convocatoria a la selección mayor de Alessandro Burlamaqui. Luego de estar en España, y recientemente firmar por Alianza Lima, Yotún valoró todo lo hecho por el jugador y calificó de "meritoria" su llamado a la Bicolor.

Sabe que a estar alturas en la selección peruana se busca piezas de recambio generacional, por lo que Burlamaqui es uno de los elementos que viene destacando en la titularidad de Alianza Lima para los cotejos de Liga 1 y Copa Sudamericana. El volante de 23 años podría sumar minutos en Eliminatorias y dejar en claro que es uno de los jugadores con proyección nacional.

"Lo de Burlamaqui tuve la posibilidad de estar con él en unos amistosos que él fue invitado y dejó buenas sensaciones, ahora está en el fútbol peruano y le está yendo muy bien, es muy meritoria su convocatoria", expresó Yoshimar Yotún.

Alessandro Burlamaqui es titular en Alianza Lima y fue convocado a la selección peruana. Foto: Carlos Félix URPI.

¿En qué clubes jugó Alessandro Burlamaqui?

Espanyol Juvenil

Valencia Mestalla

CD Badajoz

CF Intercity

Alianza Lima

¿En cuánto está cotizado Alessandro Burlamaqui?

Según el portal "Transfermarkt", Alessandro Burlamaqui tiene un valor de mercado de 100 mil euros a sus 23 años de edad. Es el mejor registro que viene teniendo el volante de nacionalidad peruana y española, quien ahora defenderá a la selección peruana para seguir mostrándose internacionalmente.