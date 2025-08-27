Fallece periodista y narrador deportivo peruano: lo que se sabe sobre su deceso

En horas de la madrugada de hoy, miércoles 27 de agosto, se conoció del fallecimiento de Roberto Zegarra Torres, recordado periodista y narrador deportivo peruano que elevó su voz para los emotivos partidos de la selección peruana, Torneo Descentralizado, Copa Libertadores, Copa América y demás certámenes internacionales.

Según reportes cercanas a sus familiares, Roberto Zegarra sufrió un deterioro en su salud a los 81 años, lo que generó su lamentable partida para sus colegas y audiencia que se encantó de sus narraciones en memorables compromisos. A través de la cuenta oficial del destacado periodista, se informó de su fallecimiento en horas de la madrugada.

"En el cielo seguirás narrando, Andrés Alejandro Zegarra Torres. Hoy, 27 de agosto del 2025, en horas de la madrugada se apagó la voz de "Roberto" (para los que no sabían era su nombre artístico, como él siempre decía) tras más de 50 años dedicado al periodismo deportivo, especialmente al relato", escribieron en la cuenta de Facebook sus familiares.

Mensaje de la familia de Roberto Zegarra. Foto: Captura de Facebook.

¿Quién fue Roberto Zegarra?

La carrera de Roberto Zegarra inicia desde la década de los 60 en uno de los programas míticos como "Pregón Deportivo". Entabló una conducción con el exfutbolsita Óscar Artacho. Posterior a ello, pasó a medios nacionales como Ovación y RPP.

Dentro de las coberturas más recordadas de Roberto Zegarra fue en los mundiales de México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006. Logró relatar para la Bicolor en dos oportunidades.

Narración recordada de Roberto Zegarra con Sporting Cristal 1997

Una de las narraciones más recordadas fue en la campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 1997. Julinho anotó el 1-0 ante Cruzeiro en la fase de grupos y la narración de Roberto Zegarra emocionó a todos los aficionados celestes.