¡Confirmado! Gianluca Lapadula remece el mercado tras firmar por destacado club: "Hasta 2027..."
La Gazzetta dello Sport reveló el futuro del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, de quien se venía voceando que podría dejar Spezia para fichar por Pescara.
El futuro del delantero Gianluca Lapadula venía siendo todo un misterio, tras las recientes declaraciones de su DT Luca D’Angelo en el que indicaba que prefería colocarlo en el mercado de fichajes. Por ello, finalmente este miércoles, desde Italia se tuvo conocimiento sobre qué sucederá con su carrera profesional.
Según señaló Spezia 1906, citando a La Gazzetta dello Sport, el 'Bambino' aceptó las condiciones que le venían proponiendo los 'Aguiluchos' y firmó su renovación de contrato por dos temporadas tras reunirse con la directiva del club. En este nuevo acuerdo, se incluye la reducción de su salario, además de una cláusula especial.
"Gianluca Lapadula no solo seguirá en Spezia, sino que ha acordado distribuir su generoso salario en dos temporadas, renovando hasta 2027. Fue una decisión de mutuo acuerdo, a pesar de la insistencia del Pescara", precisaron.Gianluca Lapadula renovó con Spezia de Italia
Cabe recordar que tras conocerse su renovación con Spezia, el atacante ítalo peruano quedó apto para integrar la lista de convocados del estratega Luca D'Angelo, de cara al próximo partido contra US Catanzaro por la Serie B de Italia, a jugarse este sábado 30 de agosto a las 14:00 horas de Perú.Gianluca Lapadula se quedará en Spezia por las próximas temporadas
Según reportaron medios italianos, el '10' de Spezia superó su lesión en el tobillo, que sufrió a finales de la anterior temporada y podría tener sus primeros minutos con su actual escuadra este 2025.
Gianluca Lapadula: ¿en cuánto se cotiza?
Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas a nivel mundial, refiere que, el actual valor del delantero Gianluca Lapadula es de 750 mil euros en el mercado de pases a sus 35 años. Esta cifra viene en disminución a comparación del 2024 cuando se cotizaba en 1 millón de euros con Cagliari.
