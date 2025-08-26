0

Gianluca Lapadula tomó radical medida tras no ser convocado a la selección peruana: "A punto de..."

Una de las ausencias en la lista de convocados de la selección peruana es Gianluca Lapadula, quien tomó terminante decisión desde Italia tras ser excluido.

Diego Medina
Gianluca Lapadula
Gianluca Lapadula es uno de los ausentes en la lista de convocados de la selección peruana. | Foto: FPF
La selección peruana anunció su lista de convocados para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. No solo hay novedades en la nómina de Óscar Ibáñez, sino algunas ausencias que han impactado a millones de aficionados. Uno de ellos es Gianluca Lapadula, que quedó fuera de los integrantes en ofensiva para la próxima fecha FIFA.

Alex Valera y Edison Flores fueron desconvocados de la selección peruana

En medio de ello, desde Italia revelaron la decisión que tomó el 'Bambino' tras conocer esta noticia que lo mantiene lejos de la Bicolor. Como se conoce, el ítalo-peruano no ha sumado minutos en su actual club Spezia, adicional a que se viene especulando sobre una salida repentina a Pescara.

Gianluca Lapadula y la decisión tras no ser convocado a la selección peruana

Resulta, que Gianluca Lapadula quiere definir su futuro cuanto antes para poder nuevamente estar en la órbita de la selección peruana. Según reveló el portal "Citta Della Spezia", el atacante de 35 años se reunirá con la directiva de su actual plantel para llegar a un acuerdo y mantenerse en la institución italiana.

Todo hace indicar que el 'Bambino' quiere permanecer dos años más en Spezia, estando dispuesto a todo como dividir su salario habitual en ambas temporadas. Queda claro que el ítalo-peruano quiere continuidad a como de lugar, sabiendo que semana a semana deberá luchar con sus compañeros por un puesto en el once.

"Spezia cambia de planes y se prepara para recibir de nuevo al número 10. Hoy, al reanudarse los entrenamientos, se espera que Lapadula vuelva a entrenar con el grupo, a punto de ser convocado para el partido del sábado contra el Catanzaro. El contrato del número 10 vence a finales de junio y gana unos 800.000 euros netos al año con la camiseta blanca. Se está considerando un acuerdo por un año más, hasta 2027, con salario escalonado", informa el medio italiano.

Citta Della Spezia revela situación de Gianluca Lapadula.

Con Gianluca Lapadula, las ausencias en la selección peruana

  • Gianluca Lapadula
  • Bryan Reyna
  • Piero Quispe
  • Paolo Guerrero (Lesión)
  • André Carrillo (Lesión)

