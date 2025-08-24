0
¡LO ÚLTIMO!
La lista de convocados de la selección peruana

Es criticado en su club por su bajo nivel, pero Ibáñez decidió convocarlo a la selección

La selección peruana anunció su lista de convocados y Óscar Ibáñez ha dado de qué hablar con llamado a futbolista criticado en su actual club.

Diego Medina
Óscar Ibáñez convocó en la selección peruana a jugador criticado en su club.
Óscar Ibáñez convocó en la selección peruana a jugador criticado en su club. | Foto: FPF
COMPARTIR

Luego del clásico entre Universitario vs Alianza Lima, Óscar Ibáñez decidió anunciar la lista de convocados de la selección peruana para los partidos de Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay. En medio de ello, uno de los nombres que genera polémica es el de Edison Flores, quien viene siendo titular con la escuadra 'crema'.

Lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

Edison Flores convocado a la selección peruana

Uno de los mediocampistas que figura en la nómina de la selección peruana es Edison Flores. El volante crema de 31 años venía afrontando la Copa Libertadores y los respectivos partidos del Torneo Clausura. Sin embargo, su nivel no solo viene generando crítica de la prensa local, sino de los mismos aficionados de Universitario.

Óscar Ibáñez convocó a Edison Flores a la selección peruana.

A través de las redes sociales, uno de los futbolistas que viene siendo foco de críticas es el popular 'Orejas'. No solo por su nivel en el clásico ante Alianza Lima, sino por todo lo mostrado a lo largo de la temporada. Si bien fue clave en años pasados para la obtención de trofeos, ahora su rendimiento no es de total convencimiento para el hincha.

Óscar Ibáñez confía en Edison Flores

A pesar de este momento que vive Edison Flores, Óscar Ibáñez pone por delante la jerarquía del jugador y toda la experiencia que tiene para los tramos finales de las Eliminatorias. 'Orejas' es considerado el de "los goles importantes", por lo que el DT de la Bicolor llama al jugador de la 'U' para que concentre en la Videna de cara a la fecha FIFA.

"En estos últimos partidos me he sentido muy cómodo con Óscar. Si se queda, hay que darle toda la confianza, que las cabezas de la Federación le brinden confianza. Ellos son los que deciden al final, nosotros debemos dar lo mejor con quien venga o si se queda Óscar", declaró en julio del 2025 Edison Flores tras designación de Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana.

Lista de convocados selección peruana para partidos ante Uruguay y Paraguay

Arqueros

  • Pedro Gallese
  • Carlos Cáceda
  • Diego Enríquez

Defensas

  • Luis Abram
  • Luis Advíncula
  • Renzo Garcés
  • Marcos López
  • Miguel Trauco
  • Carlos Zambrano
  • César Inga
  • Oliver Sonne
  • Matías Lazo

Volantes

  • Erick Noriega
  • Yoshimar Yotún
  • Alessandro Burlamaqui
  • Sergio Peña
  • Christofer Gonzáles
  • Jesús Pretell
  • Renato Tapia
  • Jairo Concha
  • Edison Flores

Delanteros

  • Álex Valera
  • Joao Grimaldo
  • Kevin Quevedo
  • Luis Ramos
  • Andy Polo
  • Kenji Cabrera

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura: resultados de la fecha 7

  2. Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

  3. Exárbitro FIFA pone fin a la polémica y aclara si fue gol de Alex Valera a Alianza: "El VAR..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano