Es criticado en su club por su bajo nivel, pero Ibáñez decidió convocarlo a la selección

Luego del clásico entre Universitario vs Alianza Lima, Óscar Ibáñez decidió anunciar la lista de convocados de la selección peruana para los partidos de Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay. En medio de ello, uno de los nombres que genera polémica es el de Edison Flores, quien viene siendo titular con la escuadra 'crema'.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

Edison Flores convocado a la selección peruana

Uno de los mediocampistas que figura en la nómina de la selección peruana es Edison Flores. El volante crema de 31 años venía afrontando la Copa Libertadores y los respectivos partidos del Torneo Clausura. Sin embargo, su nivel no solo viene generando crítica de la prensa local, sino de los mismos aficionados de Universitario.

Óscar Ibáñez convocó a Edison Flores a la selección peruana.

A través de las redes sociales, uno de los futbolistas que viene siendo foco de críticas es el popular 'Orejas'. No solo por su nivel en el clásico ante Alianza Lima, sino por todo lo mostrado a lo largo de la temporada. Si bien fue clave en años pasados para la obtención de trofeos, ahora su rendimiento no es de total convencimiento para el hincha.

Óscar Ibáñez confía en Edison Flores

A pesar de este momento que vive Edison Flores, Óscar Ibáñez pone por delante la jerarquía del jugador y toda la experiencia que tiene para los tramos finales de las Eliminatorias. 'Orejas' es considerado el de "los goles importantes", por lo que el DT de la Bicolor llama al jugador de la 'U' para que concentre en la Videna de cara a la fecha FIFA.

"En estos últimos partidos me he sentido muy cómodo con Óscar. Si se queda, hay que darle toda la confianza, que las cabezas de la Federación le brinden confianza. Ellos son los que deciden al final, nosotros debemos dar lo mejor con quien venga o si se queda Óscar", declaró en julio del 2025 Edison Flores tras designación de Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana.

Lista de convocados selección peruana para partidos ante Uruguay y Paraguay

Arqueros

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Enríquez

Defensas

Luis Abram

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Marcos López

Miguel Trauco

Carlos Zambrano

César Inga

Oliver Sonne

Matías Lazo

Volantes

Erick Noriega

Yoshimar Yotún

Alessandro Burlamaqui

Sergio Peña

Christofer Gonzáles

Jesús Pretell

Renato Tapia

Jairo Concha

Edison Flores

Delanteros