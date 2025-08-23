¡Sorpresa total! Óscar Ibáñez y los 5 convocados de Sporting Cristal a la selección peruana

En medio de la desazón del empate de Sporting Cristal ante UTC, se reveló que 5 jugadores del cuadro del Rímac serán convocados a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay. Óscar Ibáñez ha visto su crecimiento y confía en cada uno de ellos para poder soñar con la clasificación al Mundial.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez sorprendería con la convocatoria de peruano que milita en Europa

Convocados selección peruana: los 5 jugadores de Sporting Cristal

Según pudo informar el periodista Jean Martín Dueñas, son 5 los futbolistas de Sporting Cristal acaban de ser titulares en el duelo del Torneo Clausura ante los cajamarquinos. Se trata de Diego Enríquez, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y Christofer Gonzales; los profesionales que serán considerados en la Bicolor.

Uno de los futbolistas que vuelve a la selección peruana luego de tiempo es el volante Yoshimar Yotún, quien tras su recuperación y suma de minutos con Sporting Cristal ha recibido el visto bueno de Óscar Ibáñez. Asimismo, uno de las novedades es el mediocampista Jesús Pretell, que será llamado por primera vez en su carrera profesional.

"Diego Enríquez, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y Christofer Gonzales: los jugadores de Sporting Cristal que serán convocados a la Selección Peruana", informó Jean Martín Dueñas.

Yoshimar Yotún vuelve a ser convocado a la selección peruana.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?

La lista oficial de convocados de la selección peruana se dará este domingo 24 de agosto en horas de la noche, aproximadamente. La idea de Óscar Ibáñez es presentar la nómina luego de que se afronte el Clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.