- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
¡Sorpresa total! Óscar Ibáñez y los 5 convocados de Sporting Cristal a la selección peruana
A falta de confirmación oficial, se revelaron los 5 jugadores de Sporting Cristal que serán convocados a la selección peruana para las Eliminatorias 2026.
En medio de la desazón del empate de Sporting Cristal ante UTC, se reveló que 5 jugadores del cuadro del Rímac serán convocados a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay. Óscar Ibáñez ha visto su crecimiento y confía en cada uno de ellos para poder soñar con la clasificación al Mundial.
Convocados selección peruana: los 5 jugadores de Sporting Cristal
Según pudo informar el periodista Jean Martín Dueñas, son 5 los futbolistas de Sporting Cristal acaban de ser titulares en el duelo del Torneo Clausura ante los cajamarquinos. Se trata de Diego Enríquez, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y Christofer Gonzales; los profesionales que serán considerados en la Bicolor.
Uno de los futbolistas que vuelve a la selección peruana luego de tiempo es el volante Yoshimar Yotún, quien tras su recuperación y suma de minutos con Sporting Cristal ha recibido el visto bueno de Óscar Ibáñez. Asimismo, uno de las novedades es el mediocampista Jesús Pretell, que será llamado por primera vez en su carrera profesional.
"Diego Enríquez, Luis Abram, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell y Christofer Gonzales: los jugadores de Sporting Cristal que serán convocados a la Selección Peruana", informó Jean Martín Dueñas.Yoshimar Yotún vuelve a ser convocado a la selección peruana.
¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?
La lista oficial de convocados de la selección peruana se dará este domingo 24 de agosto en horas de la noche, aproximadamente. La idea de Óscar Ibáñez es presentar la nómina luego de que se afronte el Clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90