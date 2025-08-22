Las grandes sorpresas en la lista de convocados de Ibáñez para partidos ante Uruguay y Paraguay

La selección peruana se alista para disputas las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026, donde visitará a Uruguay y recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. Si bien las opciones para clasificar al Mundial son escasas, Óscar Ibáñez aseguró que van a luchar hasta el final y el objetivo es lograr los seis puntos.

La lista de convocados se conocerá este domingo, después del clásico Universitario vs. Alianza Lima, pero se conocieron las sorpresas de la nómina.

Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros:

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Enríquez

Defensas

Carlos Zambrano

Renzo Garcés

Oliver Sonne

Luis Abram

César Inga

Luis Advíncula

Marcos López

Volantes

Pedro Aquino

Jesús Pretell

Alessandro Burlamaqui

Erick Noriega

Sergio Peña

Renato Tapia

Christofer Gonzáles

Yoshimar Yotún

Jairo Concha

Edison Flores

Delanteros

Álex Valera

Joao Grimaldo

Kevin Quevedo

Bryan Reyna

Andy Polo

Kenji Cabrera

Luis Ramos.

Las sorpresas de Ibáñez en la convocatoria de Perú

Según PBO Campeonísimo, Óscar Ibáñez, DT de la selección peruana, presentará tres sorpresas en su lista de convocados. Jesús Pretell, Alessandro Burlamaqui, Jairo Concha y Yoshimar Yotún.

Jairo Concha es figura en Universitario

Paolo Guerrero indicó que no estará en la convocatoria de la selección peruana

Paolo Guerrero es una de las figuras de Alianza Lima. El 'Depredador' confirmó que habló con Óscar Ibáñez para no ser considerado en esta fecha doble de las Eliminatorias 2026 porque se quiere recuperar de su lesión.

"No, ya conversé con Óscar (Ibáñez). Creo que no estaré en la convocatoria. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera (de la lesión)", expresó Paolo Guerrero.