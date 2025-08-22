0

Las grandes sorpresas en la lista de convocados de Ibáñez para partidos ante Uruguay y Paraguay

Las sorpresas de la lista de convocados de la selección peruana para los partidos contra Uruguay y Paraguay por las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026.

Jesús Yupanqui
Las grandes sorpresas de la lista de convocados de la selección peruana
Las grandes sorpresas de la lista de convocados de la selección peruana | La bicolor
La selección peruana se alista para disputas las dos últimas fechas de las Eliminatorias 2026, donde visitará a Uruguay y recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional. Si bien las opciones para clasificar al Mundial son escasas, Óscar Ibáñez aseguró que van a luchar hasta el final y el objetivo es lograr los seis puntos.

La lista de convocados se conocerá este domingo, después del clásico Universitario vs. Alianza Lima, pero se conocieron las sorpresas de la nómina.

Posible lista de convocados de la selección peruana

Arqueros:

  • Pedro Gallese
  • Carlos Cáceda
  • Diego Enríquez

Defensas

  • Carlos Zambrano
  • Renzo Garcés
  • Oliver Sonne
  • Luis Abram
  • César Inga
  • Luis Advíncula
  • Marcos López

Volantes

  • Pedro Aquino
  • Jesús Pretell
  • Alessandro Burlamaqui
  • Erick Noriega
  • Sergio Peña
  • Renato Tapia
  • Christofer Gonzáles
  • Yoshimar Yotún
  • Jairo Concha
  • Edison Flores

Delanteros

  • Álex Valera
  • Joao Grimaldo
  • Kevin Quevedo
  • Bryan Reyna
  • Andy Polo
  • Kenji Cabrera
  • Luis Ramos.

Las sorpresas de Ibáñez en la convocatoria de Perú

Según PBO Campeonísimo, Óscar Ibáñez, DT de la selección peruana, presentará tres sorpresas en su lista de convocados. Jesús Pretell, Alessandro Burlamaqui, Jairo Concha y Yoshimar Yotún.

Jairo Concha es figura en Universitario

Paolo Guerrero indicó que no estará en la convocatoria de la selección peruana

Paolo Guerrero es una de las figuras de Alianza Lima. El 'Depredador' confirmó que habló con Óscar Ibáñez para no ser considerado en esta fecha doble de las Eliminatorias 2026 porque se quiere recuperar de su lesión.

"No, ya conversé con Óscar (Ibáñez). Creo que no estaré en la convocatoria. Lo más importante es recuperarme de la mejor manera (de la lesión)", expresó Paolo Guerrero.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

