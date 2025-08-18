Dijeron que se había 'borrado' de la selección peruana y ahora sería convocado por Ibáñez

La selección peruana está a más de dos semanas de disputar sus últimos dos partidos por las Eliminatorias 2026 frente a Uruguay y Paraguay, por lo que el comando técnico liderado por Óscar Ibáñez tiene que definir su lista de convocados para afrontar estos cotejos y uno de los jugadores que podría estar incluido sería uno que estaba en el ojo de la polémica por 'haberse borrado' del combinado nacional.

Para sorpresa de todos los aficionados, el que podría regresar a la Bicolor para la fecha doble final del proceso clasificatorio es Álex Valera. El delantero de Universitario sería la principal novedad en la nómina que presentará el estratega peruano-argentino en los próximos días. "Alex Valera volverá a la selección. Será convocado por Óscar Ibáñez para la fecha doble de Eliminatorias", reveló en las últimas horas el periodista deportivo Paolo Vela mediante una publicación realizada en su cuenta de X.

Álex Valera sería convocado a la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias 2026. Foto: Universitario de Deportes

¿Álex Valera se había 'borrado' de la selección peruana?

Si hay un futbolista que no ha estado presente en todos los encuentros de la Blanquirroja este 2025, ese es 'Valegol'. El futbolista de 29 años ha estado en el ojo de la polémica porque en recientes convocatorias no ha aceptado vestir la camiseta nacional, especulándose entre la gente que se había 'borrado' del seleccionado patrio.

¿Los motivos? Nadie sabe con exactitud que lo llevaba al ariete de la 'U' no asistir a los llamados de Perú. Algunos presumían que había una mala relación con André Carrillo, pero el periodista Carlos Univazo mencionó en su momento que la causa era porque no consideraba que había meritocracia en el equipo pues pese a destacar con el conjunto crema, jugadores como Paolo Guerrero era siempre la primera opción en el ataque.

"Alex Valera no quiere ir, de repente cuando Paolo Guerrero se retire, ahí le va a poder interesar. Mientes esté Paolo, no le gusta ser suplente de Guerrero porque encuentra que es una injusticia. Siente que no hay una meritocracia en la selección peruana, no quiere jugar y lo dijimos de un comienzo. Sabe que esté mano a mano con Paolo Guerrero, siempre lo van a preferir a él. ¿Quieren que diga que no le da la gana jugar por Perú? Eso no va a pasar", comentó en su canal de Youtube.

¿Cuándo fue el último partido de Álex Valera con la selección peruana?

Es preciso señalar que la última vez que Álex Valera se enfundó la camiseta de la selección peruana fue en noviembre del 2024, más precisamente en la derrota por la mínima diferencia ante Argentina en La Bombonera por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026. Ese día fue titular y estuvo en la cancha 73 minutos.

Álex Valera no juega hace casi un año en la selección peruana. Foto: FPF