Las 2 'joyas' con ascendencia peruana que serán invitados para los amistosos de la Bicolor

La selección peruana no solo piensa en la recta final de las Eliminatorias 2026, sino que además en lo que será el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial del 2030, el cual arrancará en noviembre próximo con los amistosos ante Rusia y Chile en Europa. El DT Óscar Ibáñez podría contar con más de una cara nueva ya que se revelaron las dos promesas que serán invitadas para afrontar estos encuentros. ¿Aceptarán?

La decisión de la FPF y el comando técnico de la Bicolor es que en la lista de convocados para los duelos contra los rusos y chilenos se pueda utilizar a otros jugadores de los habitualmente llamados para comenzar con el recambio generacional. En este nuevo grupo estarán también los que tienen raíces peruanas, por lo que se dio a conocer que Felipe Chávez y Alexander Robertson recibirán una invitación para que se integren al combinado nacional.

"La convocatoria de noviembre, Perú va a jugar en Rusia, la idea es que esos amistosos sean utilizados con gente nueva y con muchos invitados. La federación va a hacer la invitación a aquellos que tienen ascendencia peruana como Felipe Chávez, Robertson y algunos nombres más que puedan ir sumándose y que ellos empiecen a jugar para que vean como está", informó el periodista Gustavo Peralta en la reciente emisión del programa 'Hablemos de Max'.

La selección peruana tiene un plan con los jugadores de ascendencia peruana

En esa misma línea, la idea de convocar a Chávez, Robertson y a otros futbolistas jóvenes a la Blanquirroja es porque la FPF tiene armado un proyecto con todos ellos para que terminen decidiendo representar al Perú en las diferentes competiciones en los próximos años.

"Hay un proyecto con ellos, y no solamente son dos o tres nombres, sino hay varios jugadores con ascendencia peruana que pueden ser invitados", agregó el citado comunicador en el espacio emitido por el canal L1 MAX.

Felipe Chávez ha jugado por las menores de Perú

Es preciso señalar que el futbolista de 18 años que está sumando minutos con el equipo principal del Bayern Múnich, nació en Alemania. Sin embargo, al tener su madre peruana tiene la oportunidad de ser elegible por la Bicolor. Es más, ya jugó con la sub 17 y la sub 20 algunos partidos amistosos entre 2022 y 2024, siendo esta la razón por la cual existe ilusión de que acepte el llamado de Ibáñez.

Alexander Robertson aún puede jugar por la selección peruana

El caso de Alexander Robertson es diferente, pues ha rechazado el llamado de Perú para representar a Australia, con los que ha jugado dos amistosos. No obstante, desde 2023 no es considerado por los 'Socceroos' y al no disputar duelos oficiales, aún puede vestirse con la camiseta peruana. La decisión final la tiene el propio mediocampista.

