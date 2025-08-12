¿Cuál es el vínculo entre Alianza Lima y Felipe Chávez, volante que debutó en Bayern Múnich?

Finalmente Felipe Chávez debutó en el primer equipo del Bayern Múnich, lo que generó mucha emoción en los hinchas de la selección peruana debido a que puede ser un enorme refuerzo para las próximas Eliminatorias Conmebol. En esa línea, un dato que poca gente sabe es que existe un fuerte vínculo entre el mediocampista de la Bundesliga y Alianza Lima, uno de los clubes más grandes e históricos del Perú.

Como sabemos, el mediocampista nunca ha jugado en la Liga 1 y cuenta con poco conocimiento sobre los conjuntos que la integran, pero eso no es impedimento para que sienta un enorme amor por la camiseta blanquiazul. Y es que su hermano, Fabián Chávez, confesó mediante una entrevista a Infobae que el futbolista germano-peruano sigue siempre los partidos del elenco dirigido por Néstor Gorosito.

"Felipe Chávez, por parte de nuestro padre, es hincha blanquiazul, es hincha de Alianza Lima. Su mejor amigo es, sin dudas, Bassco Soyer", reveló el familiar del futbolista, quien también es su agente. De esta forma se confirmó el enorme vínculo que existe entre el volante del Bayern Múnich y el elenco de La Victoria, e incluso algunos hinchas se ilusionan con verlo vistiendo sus colores algún día.

Felipe Chávez debutó en el Bayern Múnich y es hincha de Alianza Lima.

Vale precisar que la amistad con Bassco Soyer, ex Alianza Lima, puede haber influenciado también en su hinchaje, ya que cuando compartían camerino seguro conversaron de la institución blanquiazul. Lo cierto es que en la actualidad Felipe Chávez se encuentra totalmente concentrado en el elenco dirigido por Vincent Kompany, con el objetivo de ganarse un puesto en el equipo titular.

Felipe Chávez debutó en Bayern Múnich

Como lees, el futbolista de la selección peruana debutó en el primer equipo del Bayern Múnich durante el partido amistoso ante Grasshopper de Suiza. El encuentro culminó con victoria 2-1 para los alemanes y nuestro compatriota jugó hasta los 62', realizando un enorme desempeño e incluso fue vital para el segundo tanto que significó el triunfo de su equipo. A continuación te dejamos la sensacional acción del volante.

Vale precisar que Felipe Chávez ha conformado las divisiones menores de la Bicolor y puede ser convocado por Óscar Ibáñez debido a que su padre es de Perú, un caso similar al de Gianluca Lapadula u Oliver Sonne que pese haber nacido en otro país cuentan con nuestras raíces y eso los vuelve totalmente aptos para defender la camiseta incaica.