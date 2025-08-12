Delantero de Universidad Católica no se guardó y dio firme calificativo a Alianza: "Un rival..."

Universidad Católica de Ecuador ya está en el Perú para el vital encuentro ante Alianza Lima. El 'Trencito Azul' jugará frente a los íntimos este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. José Fajardo, delantero del conjunto norteño se pronunció en la antesala del partido.

Delantero de Universidad Católica de Ecuador dio potente calificativo a Alianza Lima

Después de su llegada a suelo limeño, el atacante calificó el compromiso contra los victorianos como "uno de los grandes del Perú". En tal sentido, también señaló que ya tienen una referencia del rival al que van a enfrentar y tratarán de quedarse con un triunfo.

"Va a ser un partido muy difícil, sabemos que Alianza es uno de los grandes del Perú. Hemos estudiado al rival. Creo que las cosas las venimos haciendo bien en la liga y la Sudamericana también. Ahora falta ganar el miércoles", sostuvo el ex Cusco FC.

Asimismo, el delantero de 31 años afirmó que ya pasaron la página tras el empate 1-1 ante Orense por la LigaPro 2025, puesto que, todo el grupo sabe de la relevancia de este compromiso y buscarán los tres puntos.

"Sabíamos el significado del partido. Se nos escapó esos tres puntos que estábamos buscando, pero sacamos un buen punto. Preparamos el partido contra Alianza Lima y esperemos conseguir un buen resultado. Será un partido complicado", acotó.

Finalmente, el futbolista de Universidad Católica de Ecuador aprovechó para resaltar las victorias que lograron los íntimos frente a Boca Juniors y Gremio de Brasil. De esta manera, señaló que pese a haber sido encuentros difíciles, los de Néstor Gorosito cumplieron con su propósito y los dejaron en el camino.

"Han dejado a buenos equipos fuera como Boca Juniors y Gremio. Eran partidos complicados para ellos e hicieron su trabajo. Nos toca esperar el miércoles y esperemos que salga un buen resultado para Ecuador", sentenció Fajardo.