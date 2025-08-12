Mr. Peet da fuerte revelación sobre Gianfranco Chávez tras salir de Cristal: "Es hincha de Alianza"

Una de las sorpresas en el mercado de pases fue la llegada de Gianfranco Chávez a Alianza Lima. El central que se formó en Sporting Cristal no tenía espacio en el primer equipo celeste, por lo que firmó con los blanquiazules en busca de repotenciar su nivel. En medio de ello, el periodista Mr. Peet sorprendió con fuerte revelación sobre el defensa de 27 años.

Durante su emisión en vivo del programa "Madrugol", el conocido Peter Arévalo no solo aplaudió el buen debut de Gianfranco Chávez en el choque ante Ayacucho FC, sino que confesó abiertamente una verdad del exjugador celeste. Y es que indica que todo su entorno sabe muy bien que es hincha de Alianza Lima, un hecho que impactó por los años que vivió en el Rímac.

"Gianfranco Chávez… es opinión, no tengo dudas que será titular (ante U Católica de Ecuador). Se le vio bien, contento, feliz… el día de firmar contrato con Alianza Lima fue con toda su familia. Yo lo había dicho… no lo dije cuando pertenecía con Cristal, pero cuando firmó dije, los que conocen el entorno de Chávez, saben que Chávez es hincha de Alianza. Así que no tengan dudas de que el chico se va a romper todo. Se va a entregar absolutamente", informó Mr Peet.

Gianfranco Chávez feliz con Alianza Lima

Tras el pitazo final del partido entre Alianza Lima vs Ayacucho FC por el Torneo Clausura, el defensa se mostró muy contento con los tres puntos obtenidos de visita. Para las cámaras de "Alianza Play", el ex Cristal no ocultó su sentir por este grato como y se animó a decir frases míticas que caracterizan a la institución blanquiazul.

Gianfranco Chávez podría ser titular en el Alianza Lima vs U Católica de Ecuador

A poco del vital encuentro entre Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025 ante U Católica de Ecuador, se ha comentado la posibilidad de que Gianfranco Chávez afronte su primer partido como titular con los blanquiazules. Tal cual como opinó Mr. Peet, crecen las probabilidades de ver un nuevo rol del defensa en esta etapa del torneo Conmebol.