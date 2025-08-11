Exjugador de Deportivo Coopsol es el flamante 'refuerzo' de Alianza para enfrentar a U Católica

Alianza Lima sigue sumando refuerzos para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es por eso que un destacado jugador que tuvo paso por Deportivo Coopsol y Sporting Cristal fue inscrito en el torneo internacional para disputar este gran duelo. Estamos hablando de Gianfranco Chávez.

Según informó el periodista especializado en el equipo blanquiazul, Gerson Cuba, el defensor Chávez ya ha sido registrado en la lista de buena fe de Alianza Lima para disputar el partido contra la U Católica por la Sudamericana.

"Gianfranco Chávez ya fue inscrito en la lista de buena fe de Alianza Lima para la Copa Sudamericana", afirmó.

Cabe destacar que Gianfranco fue comprado por Alianza Lima hasta 2027 en medio de un panorama difícil para el zaguero de 27 años, ya que Cristal comunicó que no seguiría en el equipo para el Torneo Clausura. Es ahí donde el cuadro íntimo se interesó en el defensor para adquirirlo y disputar la liga nacional e internacional.

Su presencia en el duelo de ida contra Universidad Católica de Ecuador podría darse, ya que el jugador titular que ocupa la línea defensiva, Carlos Zambrano, no estará presente por salir expulsado del duelo contra Gremio por los playoffs de la Sudamericana. Esto daría pase para que el ex Deportivo Coopsol sume sus primeros minutos en el campeonato internacional y en un duelo clave.

Alianza Lima jugará contra Universidad Católica de Ecuador el 13 de agosto de 2025 a las 19:30 (hora de Perú) por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva.

El segundo duelo entre ambos equipos será en el partido de vuelta, donde se determinará quién avanza a los cuartos de final. El encuentro está programado para el miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas (hora local) en el Estadio Olímpico Atahualpa.