0
EN VIVO
Previa del Universitario vs Sport Boys HOY

Se confirmó si Juan Pablo Goicochea llegará a Sporting Cristal para el Clausura: "Su idea es..."

El delantero de Platense fue voceado como posible fichaje de Sporting Cristal para esta temporada. ¿Realmente llegará a reforzar al plantel de Paulo Autuori? Te contamos.

Solange Banchon
Juan Pablo Goicochea y lo último que se sabe sobre su futuro en Platense
Juan Pablo Goicochea y lo último que se sabe sobre su futuro en Platense | Instagram
COMPARTIR

Sporting Cristal aún tiene el objetivo de sumar un nuevo delantero del extranjero para potenciar su ofensiva y pelear por el título nacional esta temporada. En esa línea, hasta hace algunas semanas, sonó con fuerza el nombre del delantero peruano Juan Pablo Goicochea. ¿Aún tiene posibilidades de sumarse al elenco cervecero?

Once de Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar: el renovado once Autuori para ganar en el Gallardo

De acuerdo a la información que brindó el comentarista deportivo Diego Rebagliati en el programa los 'Reba' de YouTube, la chance de que el atacante de 20 años refuerce al elenco liderado por Paulo Autuori fue perdiendo fuerza a tal punto de conocerse que no llegará a La Florida.

Juan Pablo Goicochea es figura en Platense esta temporada

En su explicación, indicó que tras la última conferencia de prensa que brindó el presidente del club, Joel Raffo, no volvió a existir otro tipo de comunicación, razón por la cual, se deduce que el jugador se quedará en el 'Calamar' y tratará ganarse un lugar en el once de Cristian "Kily" González. De otro lado, no se descartó que el delantero decida buscar otro equipo.

"A Juan Pablo Goicochea no lo llamaron nunca más. Después de la última conferencia, me dice que nunca más tuvo contacto y se quedó en Platense. Está buscando pelearla. Se cambió el técnico pero su idea es salir", sostuvo.

Juan Pablo Goicochea: ¿en qué equipos ha jugado?

  • Alianza Lima Sub 20
  • Alianza Lima
  • Platense II 

¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Pablo Goicochea en Platense?

El futbolista Juan Pablo Goicochea tiene un contrato con Platense de Argentina hasta el 31 de diciembre de la temporada 2026. Su llegada al elenco gaucho se dio en febrero del 2024.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima recibió tres puntos más y superó a Sporting Cristal en la tabla de posiciones

  2. Jugador de Universitario será flamante refuerzo de club campeón del fútbol peruano

  3. Corte ratifica condena de 3 años y 6 meses por estafa a Diego Churín, delantero de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano