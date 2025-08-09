- Hoy:
Se confirmó si Juan Pablo Goicochea llegará a Sporting Cristal para el Clausura: "Su idea es..."
El delantero de Platense fue voceado como posible fichaje de Sporting Cristal para esta temporada. ¿Realmente llegará a reforzar al plantel de Paulo Autuori? Te contamos.
Sporting Cristal aún tiene el objetivo de sumar un nuevo delantero del extranjero para potenciar su ofensiva y pelear por el título nacional esta temporada. En esa línea, hasta hace algunas semanas, sonó con fuerza el nombre del delantero peruano Juan Pablo Goicochea. ¿Aún tiene posibilidades de sumarse al elenco cervecero?
PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Melgar: el renovado once Autuori para ganar en el Gallardo
De acuerdo a la información que brindó el comentarista deportivo Diego Rebagliati en el programa los 'Reba' de YouTube, la chance de que el atacante de 20 años refuerce al elenco liderado por Paulo Autuori fue perdiendo fuerza a tal punto de conocerse que no llegará a La Florida.Juan Pablo Goicochea es figura en Platense esta temporada
En su explicación, indicó que tras la última conferencia de prensa que brindó el presidente del club, Joel Raffo, no volvió a existir otro tipo de comunicación, razón por la cual, se deduce que el jugador se quedará en el 'Calamar' y tratará ganarse un lugar en el once de Cristian "Kily" González. De otro lado, no se descartó que el delantero decida buscar otro equipo.
"A Juan Pablo Goicochea no lo llamaron nunca más. Después de la última conferencia, me dice que nunca más tuvo contacto y se quedó en Platense. Está buscando pelearla. Se cambió el técnico pero su idea es salir", sostuvo.
Juan Pablo Goicochea: ¿en qué equipos ha jugado?
- Alianza Lima Sub 20
- Alianza Lima
- Platense II
¿Hasta cuándo es el contrato de Juan Pablo Goicochea en Platense?
El futbolista Juan Pablo Goicochea tiene un contrato con Platense de Argentina hasta el 31 de diciembre de la temporada 2026. Su llegada al elenco gaucho se dio en febrero del 2024.
