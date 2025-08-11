¿Sporting Cristal romperá el mercado y fichará a Gianluca Lapadula? Lo último que se sabe
Sporting Cristal se viene reforzando para pelear el Clausura y en las últimas horas surgieron rumores sobre una posible llegada de Gianluca Lapadula al Rímac. ¿Qué tan cierto es?
Tras su victoria sufrida ante Melgar por 1-0, Sporting Cristal quedó como puntero del Torneo Clausura, distinción que comparte con Universitario, aunque los rimenses tienen una mejor diferencia de gol. Con la llegada de refuerzos, el hincha del conjunto bajopontino se ilusiona con ser campeón a fin de temporada.
PUEDES VER: Se confirmó si Juan Pablo Goicochea llegará a Sporting Cristal para el Clausura: "Su idea es..."
Recordemos que para este segundo semestre de la campaña han llegado a La Florida tres jugadores: Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, además se espera que en los próximos días se confirme la llegada del '9'. En las últimas horas surgió el rumor de una posible incorporación de Gianluca Lapadula al club celeste.
Gianluca Lapadula no llegará a Sporting Cristal
De acuerdo a lo que pudo conocer Líbero, Gianluca Lapadula no será jale de Sporting Cristal, al menos no para este mercado de fichajes y la opción de fichar a un artillero extranjero sigue latente.
La razón por la que 'Lapagol' no es opción en el elenco bajopontino es netamente económica. Como incluso lo dijo Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, las cifras que maneja el delantero de la selección peruana están fuera de la realidad del mercado nacional.
Recordemos que el 'Bambino de los Andes' todavía tiene contrato con el Spezia de la Serie B y además viene recuperándose de una lesión que no le permitió disputar la última fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026.Gianluca Lapadula no será refuerzo de Sporting Cristal.
¿Quién será el '9' de Sporting Cristal para el Clausura?
De momento, el nombre del próximo goleador de Sporting Cristal está guardado bajo siete llaves por los dirigentes. La semana pasada se habló de Daniel Amorim, brasileño con pasado en equipos como Vasco Da Gama y Avaí, que actualmente milita en el Operário del Brasileirao B.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90