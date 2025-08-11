¿Sporting Cristal romperá el mercado y fichará a Gianluca Lapadula? Lo último que se sabe

Tras su victoria sufrida ante Melgar por 1-0, Sporting Cristal quedó como puntero del Torneo Clausura, distinción que comparte con Universitario, aunque los rimenses tienen una mejor diferencia de gol. Con la llegada de refuerzos, el hincha del conjunto bajopontino se ilusiona con ser campeón a fin de temporada.

Recordemos que para este segundo semestre de la campaña han llegado a La Florida tres jugadores: Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente, además se espera que en los próximos días se confirme la llegada del '9'. En las últimas horas surgió el rumor de una posible incorporación de Gianluca Lapadula al club celeste.

Gianluca Lapadula no llegará a Sporting Cristal

De acuerdo a lo que pudo conocer Líbero, Gianluca Lapadula no será jale de Sporting Cristal, al menos no para este mercado de fichajes y la opción de fichar a un artillero extranjero sigue latente.

La razón por la que 'Lapagol' no es opción en el elenco bajopontino es netamente económica. Como incluso lo dijo Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, las cifras que maneja el delantero de la selección peruana están fuera de la realidad del mercado nacional.

Recordemos que el 'Bambino de los Andes' todavía tiene contrato con el Spezia de la Serie B y además viene recuperándose de una lesión que no le permitió disputar la última fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026.

Gianluca Lapadula no será refuerzo de Sporting Cristal.

¿Quién será el '9' de Sporting Cristal para el Clausura?

De momento, el nombre del próximo goleador de Sporting Cristal está guardado bajo siete llaves por los dirigentes. La semana pasada se habló de Daniel Amorim, brasileño con pasado en equipos como Vasco Da Gama y Avaí, que actualmente milita en el Operário del Brasileirao B.