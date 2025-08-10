Paulo Autuori tomó firme decisión de último momento con Cristian Benavente en Sporting Cristal

Una de las noticias que impactó a los hinchas de Sporting Cristal fue el fichaje de Cristian Benavente para el Torneo Clausura 2025. El volante nacional llegaba con todos los ánimos a tope para su debut con camiseta celeste, pero Paulo Autuori decidió informarle firme decisión de cara al choque clave ante FBC Melgar.

LÍBERO pudo conocer que el 'Chaval' se hará presente en el Estadio Alberto Gallardo para el duelo entre Sporting Cristal vs Melgar. Sin embargo, no estará dentro de la lista de convocados para sumar minutos ante los rojinegros. De esta manera, su debut se hará esperar para los hinchas celestes.

Todo hace indicar que el estratega brasileño no quiere arriesgar a su futbolista en este duelo fundamental del campeonato. Sabe que el volante de 31 años ha estado muchas semanas de para, por lo que lo preparará físicamente de cara a los siguientes compromisos de la Liga 1.

Cristian Benavente aún no debutará con Sporting Cristal.

Cristian Benavente reveló su estado físico tras llegar a Sporting Cristal

Durante su presentación, Cristian Benavente dejó en claro que estaba físicamente en óptimas condiciones, pero que todo iba a depender del estratega Paulo Autuori. Será cuestión de poco tiempo para ver el debut del 'Chaval' con la escuadra del Rímac.

"Si no he jugado algún partido en este tiempo es porque no estaba en una liga americana, por decirlo así, estaba en un calendario europeo. Físicamente, estoy muy bien, estoy perfectamente, he venido entrenando, he venido haciendo mi trabajo, que es estar físicamente bien y estoy perfectamente para lo que el entrenador decida", expresó Cristian Benavente.