¡Sorpresa! Se revela qué mundialista estaría por llegar a Sporting Cristal: "Está muy cerca..."

Sporting Cristal es noticia del momento por lo que acontece a su mercado de fichajes. Uno de los nombres que ha sonado en las últimas horas es Felipe Vizeu, quien sería el nueva atacante de los celestes para la temporada 2025. Sin embargo, ahora hay altas chances de incorporar a un jugador que afrontó la Copa del Mundo y que sería el batacazo en el fútbol peruano.

Pedro Aquino cerca de Sporting Cristal

Según pudo informar el periodista Rodrigo Morales de DirecTV, la incorporación de Pedro Aquino a Sporting Cristal está a un solo paso. El volante nacional regresaría a su casa en busca de sumar minutos y consolidarse en el once titular. Dado que no tiene espacio en Santos Laguna, su futuro estaría nuevamente en el fútbol peruano.

"Pedro Aquino está muy cerca de Sporting Cristal. Él quiere ir a Cristal", fue la afirmación que dio el periodista durante el programa en vivo. Recordemos, que dentro de uno de sus programas se anunció anticipadamente que Cristian Benavente estaba por firmar a tienda celeste.

¿Cómo llega Pedro Aquino a Sporting Cristal?

Pedro Aquino tuvo su último partido oficial con Santos Laguna a fines de marzo del presente año. Fue en la derrota de su equipo por 2-3 ante San Luis por la Liga MX, en el que ingresó faltando 19 minutos para acabar el encuentro. Fuera de ello, el jugador quedó desconvocado en las últimas jornadas, así como los cotejos que se disputan hoy en día por la Leagues Cup y Apertura 2025 de México.

Pedro Aquino afrontó el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. Foto: AFP.

¿En cuánto está cotizado Pedro Aquino?

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Aquino tiene un valor de mercado de 1.50 millones de euros a sus 30 años de edad. Esta cifra no se compara a lo del 2021 cuando defendía los colores de América, ya que el mediocampista llegó a valer 7.50 millones de euros.