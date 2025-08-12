Medio brasileño sorprende y confirma si Felipe Vizeu fichará por Sporting Cristal: "El traspaso..."

Sporting Cristal ha despertado con la noticia de su posible delantero para lo que resta de la temporada 2025. Se trataría de Felipe Vizeu, atacante brasileño de 28 años que se desvincularía de su actual club en la Serie B para firmar con el cuadro celeste. Ante ello, reconocido portal en Brasil ha dado de qué hablar con firme publicación.

Se trata del medio "Estadio do Pará Online", que informó sobre el futuro de Felipe Vizeu para impacta de los lectores brasileños y peruanos. En su portada anuncia que hay grandes posibilidades de que llegue a Sporting Cristal, dado que todo estaría avanzado entre ambas partes.

"Felipe Vizeu negocia traspaso de Remo a un club peruano. Se espera que el jugador de 28 años se destine al fútbol peruano, donde jugará en el Sporting Cristal lo que resta de temporada", informa el portal brasileño.

Felipe Vizeu a un paso de llegar a Sporting Cristal. Foto: AFP.

¿Felipe Vizeu jugará en Sporting Cristal?

Este medio de comunicación en Brasil aceptó que esta información fue una iniciativa de Diego Penny, pero su equipo periodístico decidió consultar con una fuente directa del club Remo para confirmar el traspaso de Felipe Vizeu a Sporting Cristal. Eso sí, aún no hay nada oficial, por lo que se espera que próximamente se defina la llegada del atacante de 28 años.

"Esta información fue confirmada a Estado do Pará Online (EPOL) por una fuente del club. Las conversaciones entre los clubes están actualmente "avanzadas". Sin embargo, el traspaso del delantero a Sporting Cristal aún no se ha concretado", agregó.

Felipe Vizeu es noticia en el portal "Estadio do Pará" de Brasil.

Directivo de Remo tuvo charla con Felipe Vizeu

Su actual club, Remo, no atravesaba por un buen momento en la temporada, por lo que el foco recaía en el delantero Felipe Vizeu. Ante ello, el directivo Marco Braz confesó tener una charla con el atacante que podría haber desencadenado su intención de salir.

"Felipe Vizeu fue fichado como la estrella de este año. Tiene experiencia. No cualquiera puede jugar en Italia con el éxito que tuvo allí. No lo criticé (como dicen algunos). Tengo una relación con ellos (los jugadores) y les hablo como los entiendo. No es que yo lo critique (a Felipe Vizeu). Tenemos que entender que es lo suficientemente fuerte como para comprender la situación de la afición y lo suficientemente fuerte como para revertir la situación y ayudarnos durante toda la temporada", manifestó un 23 de julio del 2025.