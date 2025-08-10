¿Llegó el '9'? Futbolista brasileño fue captado en el Cristal vs Melgar y alborotó a hinchas

Sporting Cristal viene consiguiendo resultados positivos en este Torneo Clausura 2025. El equipo celeste ha impactado en el mercado de pases con refuerzos en diversos zonas, por lo que uno de los que se aguarda es con respecto al delantero centro. En medio de ello, hinchas 'rimenses' quedaron sorprendidos con la presencia de futbolista brasileño en el reciente duelo ante Melgar en el Estadio Alberto Gallardo.

¿De quién se trata? Como se conoce, hay rumores que ponen el nombre de un futbolista brasileño como el futuro '9' de Sporting Cristal, pero en esta ocasión los aficionados quedaron gratos al ver a Gustavo Cazonatti después de mucho tiempo. El volante de 29 años sufrió una dura lesión que lo apartó de toda la temporada, por lo que el hincha está agradecido de toda la entrega que mostró en el campo.

En una zona del palco que hay en el recinto deportivo celeste, aficionados se percataron de la presencia de ex Chapecoense y fueron a pedirle autógrafos y algunas fotografías para el recuerdo. El jugador de los 'rimenses' atendió con gusto a sus seguidores para luego alentar al equipo en el trascendental duelo ante los arequipeños.

Gustavo Cazonatti presente en el Sporting Cristal vs Melgar. Foto: X Portal Celeste.

¿Quién será el nuevo delantero de Sporting Cristal?

Uno de los nombres que ha sonado fuerte sobre la mesa de Sporting Cristal es el delantero brasileño Daniel Amorim. El atacante de 35 años ha tenido experiencias en elencos de su país origen, pero sería la primera vez en salir del exterior. Esta llegada sería pedido expreso de Paulo Autuori, pero de momento no hay nada certero desde la directiva.

Eso sí, se espera que en los próximos días, u horas, se revele el flamante fichaje de los celestes para potenciar su zona ofensiva. Dado la expulsión de Irven Ávila en el reciente duelo ante Melgar, el único delantero centro sería Mateo Rodríguez para enfrentar a Binacional. Ya se verá qué movimientos hace Paulo Autuori para seguir invicto en el Clausura.

¿Qué lesión tuvo Gustavo Cazonatti?

En febrero del 2025, Gustavo Cazonatti quedó sentido en el choque entre Sporting Cristal vs Sport Boys por el Torneo Apertura. El volante brasileño se enganchó con el césped para afectar su rodilla derecha, por lo que el club celeste informó que presentó un compromiso ligamentario y meniscal en la zona mencionada.