Luis Abram sorprendió con rotundo mensaje tras volver y ganar con Sporting Cristal: "Fue un..."

Sporting Cristal logró un vital triunfo por 1-0 ante Melgar en el partido válido por la fecha 5 del Torneo Clausura. Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue el regreso de Luis Abram al fútbol peruano. El zaguero es uno de los flamantes fichajes de los rimenses para pelear el título nacional y logró hacer su debut ante Melgar.

El defensa volvió al club bajopontino después de 7 años y, tras el pitazo final, fue uno de los jugadores más buscados por los medios. En ese sentido, Luis Abram se detuvo a dialogar con la prensa en la zona mixta y se pronunció de manera rotunda tras hacer su debut.

Luis Abram se pronunció tras su debut con Sporting Cristal

El central se mostró muy emocionado por su retorno y valoró el triunfo logrado ante un duro rival como el 'Dominó'. “Creo que fue un buen partido ante un rival complicado, pudimos sacar los tres puntos y estamos contentos por eso”, declaró para las cámaras de Entre Bolas y demás medios presentes.

Asimismo, Luis Abram reveló que estaba en óptimas condiciones para hacer su debut, pero entendió que, debido al poco tiempo de entrenamiento, no haya sido titular en este encuentro. Aun así, agradeció a los hinchas por recibirlo de gran manera.

Video: Entre Bolas

“Sí, estaba para jugar. Tuve tres días de entrenamiento, era muy irresponsable meterme desde el inicio. Estoy muy contento con la gente. El recibimiento fue muy bueno, así que ahora a seguir trabajando para darles alegrías”, aseveró.

Luis Abram opinó sobre jugar con Miguel Araujo en Sporting Cristal

De igual manera, el defensa de 29 años fue consultado sobre lo que significa compartir equipo con un jugador de la talla de Miguel Araujo, con quien, una vez que se recupere de su lesión, podrá conformar la zaga defensiva de Sporting Cristal.

Al respecto, Abram aseguró que será el director técnico Paulo Autuori quien decida a los titulares, ya que hay mucha competencia en la posición. “Será el profe quien decida quién arranca, yo veo bastantes centrales sólidos, así que ahora a trabajar para darle alegría a la gente”, afirmó.