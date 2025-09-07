¿Y Alianza Lima? André Carrillo eligió entre Universitario y Sporting Cristal: "Hincha de..."

André Carrillo fue protagonista de la última entrevista del programa 'Sin Cassette' y reveló si jugaría en Universitario de Deportes, Sporting Cristal u otro equipo. Además, dejó en claro si es o no hincha de Alianza Lima, ya que siempre está abierto a jugar por otros clubes peruanos, dejando molestos a los hinchas blanquiazules.

Carrillo, jugador del Corinthians y de la selección peruana, se encuentra lesionado en la actualidad, pero no dudó en brindar una entrevista con un programa del canal de YouTube llamado D'enganche.

En esta ocasión, André Carrillo fue consultado sobre si jugaría en clubes de la Liga 1 como Universitario y Cristal, aparte de Alianza Lima. Su respuesta fue contundente y explicó las razones.

Video: D'ENGANCHE

"Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que uno no sabe qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la 'U' me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad", afirmó.

El mensaje indica que Carrillo está dispuesto a jugar por clubes como Sporting Cristal y Universitario, por lo que no descarta esa posibilidad. Sin embargo, al no tener certeza sobre su regreso a Alianza Lima, afronta su posible vuelta a la Liga 1 con calma y paciencia.

André Carrillo sobre si fichará por Alianza Lima

"Si piensa jugar en otro club, normal, no hay problema. Soy profesional, soy hincha de Alianza Lima. Claramente es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí, me encantaría volver, pero uno nunca sabe. No he tenido ninguna conversación con Alianza cuando salí de Al-Qadisiyah", concluyó.

André Carrillo dejó en claro que es hincha de Alianza Lima y le gustaría jugar nuevamente y vestirse de íntimo para la próxima temporada de la Liga 1. No obstante, no ha tenido conversaciones oficiales con el club desde que salió del fútbol árabe.