Eryc Castillo reveló si dejará Alianza y se irá a otro club tras buena Sudamericana: "Uno quiere..."

Eryc Castillo, delantero de Alianza Lima, fue entrevistado junto a Fernando Gaibor en el programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados'. En ella, el ecuatoriano reveló si dejará el equipo blanquiazul y se irá a otro club tras su destacada temporada en la Copa Sudamericana.

Eryc Castillo desea seguir en Alianza Lima

Ante la pregunta sobre si seguirá en Alianza Lima, Eryc Castillo habló acerca de su renovación de contrato en el equipo de Néstor Gorosito, tras su destacado rendimiento en torneos internacionales y nacionales.

"De mi parte se está hablando, Dios permita que sea mucho tiempo. Uno quiere estar en un lugar donde se siente tranquilo y hace mucho tiempo que no sentía esa tranquilidad como acá", afirmó de forma contundente.

La respuesta de Castillo indica que desea permanecer en Alianza porque se siente cómodo y tranquilo en el club, algo que no había logrado en sus anteriores equipos.

Por otro lado, también afirmó que una de las razones que lo motiva a seguir en Alianza Lima es que tiene un buen grupo de futbolistas, a los cuales considera como familia, por lo que están tranquilos en busca de alcanzar la Copa Sudamericana.

"El grupo que se ha formado es espectacular, aquí hay un grupo humano que da para quedarse, estar tranquilo. Y en toda situación se ven los resultados, eso se está dando, así que para mí se está presentando esa posibilidad de continuar. La gente lo está manejando y existe la intención", concluyó.