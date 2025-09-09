Campeón con Alianza dio fuerte calificativo a administrador de Universitario tras crítica a Boys: "Soberbio"

Paulo Albarracín, exjugador de Sport Boys y campeón con Alianza Lima, salió al frente para responder a Franco Velasco, administrador de Universitario de Deportes, luego de criticar el comunicado del equipo chalaco en el que calificaron de jugada desleal la falta cometida por Matías Di Benedetto contra un jugador rosado.

Paulo Albarracín calificó de soberbio a administrador de Universitario

Albarracín utilizó su cuenta de Twitter (antes Twitter) para calificar de "soberbio" al administrador interino de Universitario, Velasco, por mencionar que el mensaje de Boys al referirse al futbolista crema después de que el partido ya había concluido le parecía inoportuno. Además, mencionó que deberían enfocarse en mejorar deportivamente, ya que actualmente están luchando por evitar los últimos puestos en la Liga 1.

Paulo Albarracín dio fuerte calificativo a administrador de Universitario, Franco Velasco, tras crítica a Sport Boys: "Soberbio"

Franco Velasco respondió al comunicado de Sport Boys

Es importante mencionar que Franco Velasco utilizó la conferencia de prensa en la que presentó al comando técnico y a nuevas jugadoras de Universitario Vóley para responder al comunicado de Sport Boys.

"El comunicado del Boys, en realidad, nos permite y nos da el derecho de responder al referirse a uno de nuestros jugadores. Creo que el Boys debería preocuparse más por su situación deportiva que por Universitario de Deportes. No considero saludables las palabras expresadas en el comunicado en relación a Matías, sobre un partido de fútbol que ya tuvo lugar hace un mes y que es contrario a lo que buscamos", manifestó en primera instancia.

"Eso pinta de cuerpo entero la falta de criterio en la terminología que utilizan ('jugada desleal'). Denota la falta de pericia y conocimiento que tiene la administración del Boys, y por eso están donde están", afirmó.

El comunicado de Boys sobre Matías Di Benedetto: "Jugada desleal"

Lo mencionado por Franco Velasco se da luego de lo expresado por Sport Boys en su comunicado, donde calificaron de jugada desleal la falta cometida por Matías Di Benedetto a Erick Gonzales.

"Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso”, se puede leer en el escrito que inició esta discusión entre clubes.