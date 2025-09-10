FPF anunció salida de Ibáñez y mencionó al nuevo DT de la selección peruana: "Una nueva era"

¡Se acabó! Tras varios días llenos de rumores, la FPF anunció mediante un comunicado oficial en sus redes sociales que Óscar Ibáñez dejó de ser el director técnico de la selección peruana luego de quedar eliminados del Mundial 2026. En esa línea, la entidad de fútbol más importante de nuestro país aprovechó para mencionar al nuevo entrenador que tendrá la Bicolor con miras al próximo proceso clasificatorio, mismo que iniciará dentro de dos años.

"La Federación Peruana de Fútbol comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana", indicó, aprovechando para agradecer al exfutbolista por haber apoyado a la Blanquirroja en estas últimas 6 fechas como estratega interino. Recordemos que el nacido en Argentina arribó al combinado patrio tras los fracasos consecutivos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, que dejaron al equipo de todos en el último lugar de la tabla de posiciones.

"Con el cierre de esta etapa, la selección peruana inicia una nueva era con optimismo y visión de futuro. En este marco, la FPF, a través de su Plan de Reestructuración Institucional, emprende un proceso transformativo orientado a fortalecer sus capacidades hacia el 2030", agrega el comunicado emitido por la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que para el próximo proceso clasificatorio varios de los jugadores que nos llevaron al Mundial de Rusia 2018 y a la final de la Copa América 2019 ya no formarán parte de la Bicolor.

FPF mencionó al nuevo DT de la selección peruana

"Bajo ese objetivo, la elección del nuevo comando de la selección absoluta será el resultado de una evaluación exhaustiva en la que se priorizará un perfil alineado con la visión estratégica de la FPF, con el firme compromiso de construir un futuro sólido", señaló la máxima entidad de nuestro balompié, mencionando así a quien será el flamante director técnico de la selección peruana.

El comunicado de la FPF.

¿Quién será el nuevo DT de la selección peruana?

Se sabe que, tras la salida de Óscar Ibáñez de la Blanquirroja, el nuevo entrenador interino será Carlos Silvestri, quien estará en el banquillo durante los amistosos de septiembre y octubre por fecha FIFA. Sin embargo, una vez culminen estos encuentros la FPF definirá al estratega de la selección absoluta de camino a las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2030.