Se reveló la rotunda postura de Luis Zubeldía sobre dirigir a la selección peruana: "Aceptar..."
El periodista Mauricio Loret de Mola contó la fuerte postura del entorno del DT Luis Zubeldía sobre tomar las riendas de la selección peruana. ¿Qué dijeron?
La selección peruana deberá designar un nuevo entrenador luego de la salida confirmada de Óscar Ibáñez. Bajo esa premisa, Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF, empezará un búsqueda incansable en el extranjero de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030. ¿Luis Zubeldía será una de las nuevas opciones en Videna? Te contamos.
La firme respuesta de Luis Zubeldía sobre dirigir a Perú
De acuerdo a la información que brindó el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube 'Mano a Mano', en la 'Bicolor' habrían realizado la consulta para tratar de incorporar al exentrenador de Sao Paulo, sin embargo, su respuesta fue negativa, debido a que no tiene el interés.
Luis Zubeldía no dirigirá a la selección peruana
"Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento", expresó el comunicador.
En tal sentido, Loret de Mola agregó que por el lado de la selección peruana se tendría que tener un perfil idóneo y así poder contactar con candidatos que estén convencidos de trabajar en un nuevo proyecto. "Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF", agregó.
¿Cuál es el presente de Luis Zubeldía?
Luis Zubeldía se encuentra como técnico libre luego de dejar las filas del 'Tricolor Paulista' en junio de este año. Su salida del cuadro brasileño se dio por malos resultados. De 68 compromisos, logró 30 triunfos, 21 empates y 17 derrotas, lo que equivale a una eficacia en promedio de 56.67%.
Luis Zubeldía: trayectoria profesional como DT
- Lanús (Argentina)
- Barcelona S.C (Ecuador)
- Racing (Argentina)
- LDU (Ecuador)
- Santos Laguna (México)
- Independiente Medellín (Colombia)
- Deportivo Alavés (España)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Lanús (Argentina)
- Sao Paulo (Brasil)
