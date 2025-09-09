- Hoy:
Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: resultados, clasificados y repechaje al Mundial
Esta es la clasificación final de las Eliminatorias 2026 en la última jornada, en la que se definirá qué selección jugará el repechaje para la Copa del Mundo.
La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llega cargada de tensión y expectativa, sobre todo en la lucha por el repechaje. Perú ya quedó eliminado y solo buscará despedirse decorosamente ante Paraguay en Lima, mientras que la gran atención se centra en Venezuela y Bolivia, las dos selecciones que pelean por el último boleto disponible (repechaje) que podría llevarlo a la Copa del Mundo.
Tabla sudamericana Eliminatorias 2026
Esta es la clasificación sudamericana en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. ARGENTINA*
|17
|22
|39
|2. BRASIL*
|17
|6
|28
|3. URUGUAY*
|17
|10
|27
|4. ECUADOR*
|17
|8
|26
|5. COLOMBIA*
|17
|7
|25
|6. PARAGUAY*
|17
|3
|25
|7. VENEZUELA
|17
|-7
|18
|8. BOLIVIA
|17
|-19
|17
|9. PERÚ
|17
|-14
|12
|10. CHILE
|17
|-16
|10
*Clasificaron al Mundial 2026 de forma directa
Partidos de hoy Eliminatorias sudamericanas 2026:
- 18:00 horas | Ecuador vs Argentina - Monumental Isidro Romero, Guayaquil
- 18:30 horas | Venezuela vs Colombia - Estadio Monumental, Maturín
- 18:30 horas | Bolivia vs Brasil - Estadio Municipal, El Alto
- 18:30 horas | Perú vs Paraguay - Estadio Nacional, Lima
- 18:30 horas | Chile vs Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago.
La Vinotinto parte con una ligera ventaja, pero afrontará un desafío durísimo frente a Colombia en Maturín. Por su parte, la Verde está obligada a dar el golpe en El Alto contra Brasil, uno de los rivales más complicados del continente.
Por otro lado, ya hay seis selecciones con el pasaje asegurado a la cita mundialista: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Sin embargo, aún resta definir qué combinado ocupará la plaza de repechaje.
