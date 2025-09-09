0
Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
Venezuela vs Colombia ONLINE: definición del repechaje

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: resultados, clasificados y repechaje al Mundial

Esta es la clasificación final de las Eliminatorias 2026 en la última jornada, en la que se definirá qué selección jugará el repechaje para la Copa del Mundo.

Shirley Marcelo
Tabla de las Eliminatorias 2026.
Tabla de las Eliminatorias 2026. | composición Líbero
La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llega cargada de tensión y expectativa, sobre todo en la lucha por el repechaje. Perú ya quedó eliminado y solo buscará despedirse decorosamente ante Paraguay en Lima, mientras que la gran atención se centra en Venezuela y Bolivia, las dos selecciones que pelean por el último boleto disponible (repechaje) que podría llevarlo a la Copa del Mundo.

Perú enfrenta a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026

Tabla sudamericana Eliminatorias 2026

Esta es la clasificación sudamericana en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. ARGENTINA*172239
2. BRASIL*17628
3. URUGUAY*171027
4. ECUADOR*17826
5. COLOMBIA*17725
6. PARAGUAY*17325
7. VENEZUELA17-718
8. BOLIVIA17-1917
9. PERÚ17-1412
10. CHILE17-1610

*Clasificaron al Mundial 2026 de forma directa

Partidos de hoy Eliminatorias sudamericanas 2026:

La Vinotinto parte con una ligera ventaja, pero afrontará un desafío durísimo frente a Colombia en Maturín. Por su parte, la Verde está obligada a dar el golpe en El Alto contra Brasil, uno de los rivales más complicados del continente.

Por otro lado, ya hay seis selecciones con el pasaje asegurado a la cita mundialista: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Sin embargo, aún resta definir qué combinado ocupará la plaza de repechaje.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

