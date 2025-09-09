Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: resultados, clasificados y repechaje al Mundial

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llega cargada de tensión y expectativa, sobre todo en la lucha por el repechaje. Perú ya quedó eliminado y solo buscará despedirse decorosamente ante Paraguay en Lima, mientras que la gran atención se centra en Venezuela y Bolivia, las dos selecciones que pelean por el último boleto disponible (repechaje) que podría llevarlo a la Copa del Mundo.

Tabla sudamericana Eliminatorias 2026

Esta es la clasificación sudamericana en la última fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. ARGENTINA* 17 22 39 2. BRASIL* 17 6 28 3. URUGUAY* 17 10 27 4. ECUADOR* 17 8 26 5. COLOMBIA* 17 7 25 6. PARAGUAY* 17 3 25 7. VENEZUELA 17 -7 18 8. BOLIVIA 17 -19 17 9. PERÚ 17 -14 12 10. CHILE 17 -16 10

*Clasificaron al Mundial 2026 de forma directa

Partidos de hoy Eliminatorias sudamericanas 2026:

La Vinotinto parte con una ligera ventaja, pero afrontará un desafío durísimo frente a Colombia en Maturín. Por su parte, la Verde está obligada a dar el golpe en El Alto contra Brasil, uno de los rivales más complicados del continente.

Por otro lado, ya hay seis selecciones con el pasaje asegurado a la cita mundialista: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay. Sin embargo, aún resta definir qué combinado ocupará la plaza de repechaje.