¿Cómo y cuándo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

Se acerca el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con dos selecciones que están en la lucha por el cupo al repechaje mundialista: Venezuela y Bolivia. Solo uno de ellos afrontará esta última instancia para clasificar a la Copa del Mundo, por lo que FIFA determinó un nuevo formato en el que participan seis selecciones de todas las confederaciones del planeta.

¿Cuándo se jugará el repechaje del Mundial 2026?

FIFA determinó que el repechaje del Mundial 2026 se dispute un una sola sede y la elegida es México. Todo se llevará a cabo en la fecha FIFA del mes de marzo del próximo año (2026). Solo seis escuadras asistirán al país norteamericano y dos accederán al anhelado certamen futbolístico.

¿Cómo será el formato del repechaje a Mundial 2026?

Este nuevo formato tendrá a seis países en la lucha por los dos últimos boletos a la Copa del Mundo 2026. Se dividirán en dos llaves de tres equipos, los cuales están distribuidos en base al Ranking FIFA. Esta clasificación puede variar de acuerdo a cómo se cierren los partidos oficiales. De momento, los equipos que se encuentran en esta instancia son los siguientes:

Las 6 elecciones al repechaje Mundial 2026: Ranking FIFA

Senegal (Puesto 20) - CAF

Venezuela (Puesto 58) - Conmebol

Emiratos Árabes Unidos (Puesto 68) - AFC

Honduras (Puesto 82) - Concacaf

Trinidad y Tobago (Puesto 101) - Concacaf

Nueva Caledonia (Puesto 152) - OFC*

*Es la única selección que tiene asegurada su plaza al repechaje del Mundial 2026. Los otros cinco aún tienen partidos pendientes.

Los dos equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA aguardarán en la llave final, y esperarán los cruces de los cuatro equipos con peor clasificación en la mencionada nómina. Cada encuentro será a partido único, por lo que dos selecciones avanzarán a la siguiente instancia.

Así quedaría las llaves para el repechaje Mundial 2026.

Venezuela o Bolivia, uno representará a Conmebol en el repechaje del Mundial 2026

A falta de una jornada de las Eliminatorias 2026, Conmebol tendrá un representante en el repechaje del Mundial 2026 y podría salir entre Venezuela y Bolivia. La escuadra 'Vinotinto' tiene la primera opción, mientras que 'La Verde' aguarda un tropiezo de los rivales para poder poner su nombre en esta instancia de clasificatoria.