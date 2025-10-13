España vs Bulgaria EN DIRECTO, Eliminatorias UEFA: alineaciones, a qué hora juegan y dónde ver

Duelo decisivo para España que enfrena a Bulgaria este martes 14 de octubre de 2025 a las 8:45 p. m. (hora peninsular española) y 1:45 p. m. hora peruana en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Este partido corresponde a la fecha 4 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 y será transmitido mediante Disney Plus.

A este partido, España llega como el principal favorito para llevarse los 3 puntos. En el duelo pasado, se impuso 2-0 sobre Georgia. Por su parte, Bulgaria cayó estrepitosamente por 6-1 contra Turquía. Con estos resultados, el líder del grupo E tras disputarse las primeras tres fechas es la 'Furia Roja' con 9 puntos, seguido por los turcos con 6. Los Georgianos son terceros con 3 y cierran el grupo sin ningún punto los balcánicos.

¿A qué hora juega España vs Bulgaria?

Estos son los principales horarios en el mundo del partido entre España y Bulgaria:

Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 3:45 p.m.

México y Centroamérica: 12:45 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m

¿Dónde ver partido España vs Bulgaria?

En Sudamérica el partido no será transmitido por ESPN, sino que irá por la aplicación de streaming Disney Plus: