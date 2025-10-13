España vs Bulgaria EN DIRECTO, Eliminatorias UEFA: alineaciones, a qué hora juegan y dónde ver

0
España y Bulgaria se enfrentan este martes en el Estadio José Zorrilla, Valladolid, por la fecha 4 de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

España y Bulgaria se enfrentan por las Eliminatorias UEFA 2026
España y Bulgaria se enfrentan por las Eliminatorias UEFA 2026
Duelo decisivo para España que enfrena a Bulgaria este martes 14 de octubre de 2025 a las 8:45 p. m. (hora peninsular española) y 1:45 p. m. hora peruana en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Este partido corresponde a la fecha 4 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026 y será transmitido mediante Disney Plus.

A este partido, España llega como el principal favorito para llevarse los 3 puntos. En el duelo pasado, se impuso 2-0 sobre Georgia. Por su parte, Bulgaria cayó estrepitosamente por 6-1 contra Turquía. Con estos resultados, el líder del grupo E tras disputarse las primeras tres fechas es la 'Furia Roja' con 9 puntos, seguido por los turcos con 6. Los Georgianos son terceros con 3 y cierran el grupo sin ningún punto los balcánicos.

¿A qué hora juega España vs Bulgaria?

Estos son los principales horarios en el mundo del partido entre España y Bulgaria:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 3:45 p.m.
  • México y Centroamérica: 12:45 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 2:45 p.m.
  • España: 8:45 p.m

¿Dónde ver partido España vs Bulgaria?

En Sudamérica el partido no será transmitido por ESPN, sino que irá por la aplicación de streaming Disney Plus:

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Brasil Zapping, Claro TV+, Disney+, Sky+, Vivo Play, ESPN
  • Chile: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Peru: Disney+
  • España: RTVE Play, Movistar+, fuboTV, TVE La 1
  • USA: fuboTV, Amazon Prime Video, ViX, FOX One, Fox Soccer Plus

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

