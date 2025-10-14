- Hoy:
Conoce las selecciones que ya están clasificadas al Mundial 2026: lista completa
En Europa y África se siguen jugando las Eliminatorias para definir a los países clasificados al Mundial 2026. La gran sorpresa de la última fecha fue Cabo Verde.
La fecha FIFA de octubre sigue regalando sorpresas como la todavía no clasificación de Francia y sí el ingreso de Cabo Verde. A excepción de Conmebol, confederación que dio por definida los países clasificados, en el resto del mundo todavía se están disputando las Eliminatorias para completar a los países que participarán en el próximo mundial.
Serán un total de 48 selecciones las que serán parte del Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. En tanto, ciertas naciones todavía disputan su lugar en la cita mundialista donde solamente llegan las mejores selecciones de diferentes continentes.
Cabo Verde logró una histórica clasificación tras vencer por 3 a 0 a Eswatini y de esta manera, a día de hoy, ya son 21 selecciones las que han asegurado su participación en el Mundial 2026. De esta manera, todavía faltan por disputarse varias fechas en Europa para completar la lista de clasificados.
Selecciones clasificadas al Mundial 2026
Con la histórica clasificación de Cabo Verde, se suma a los países que han llegarán por primera vez al Mundial 2026 que son: Jordania y Uzbekistán por el momento. Revisa la lista completa a continuación:
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Brasil
- Cabo Verde (debutante)
- Canadá (anfitrión)
- Colombia
- Corea del Sur
- Ecuador
- Egipto
- Estados Unidos (anfitrión)
- GHANA
- Irán
- Japón
- Jordania (debutante)
- Marruecos
- México (anfitrión)
- Nueva Zelanda
- Paraguay
- Túnez
- Uruguay
- Uzbekistán (debutante)
Países clasificados al Mundial 2026.
De esta manera, en Asia todavía faltan dos clasificaciones directas y una por repechaje. Por el lado de Concacaf, falta conocerse tres clasificados de manera directa y dos en repechaje. Por su parte, en Europa faltan por conocerse 16 clasificados de manera directa, mientras que en África todavía restan llenarse el cupo de cuatro clasificaciones directas y unan en repechaje.
Recordemos que por primera vez se clasificarán un total de 48 selecciones en lugar de las 32 que se daban anteriormente. De esta manera, serán 12 grupos con cuatro equipos y en la recta de los 16avos de final, la clasificación será de los dos primeros de cada grupo y los otro ocho con mejor puntaje.
